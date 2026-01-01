MEFA erweitert das Portfolio um OPTIMUM XLV – ein modulares Montagesystem mit vier Anschlussseiten für den mittleren Lastbereich.

Das neue System mit geschlossenem Profil ergänzt die MEFA-Systemwelten optimal

OPTIMUM XLV kann für Anwendungen in der Rohrleitungs- und Anlagentechnik sowie in der Technischen Gebäudeausrüstung eingesetzt werden, also dort, wo Konstruktionen kompakt geplant, flexibel aufgebaut und zuverlässig ausgelegt werden müssen. MEFA positioniert das System als nächste Generation von Montageschienen im mittleren Lastbereich, alles mit dem Anspruch, die Montage flexibler zu machen.

Kern des Systems ist die vierseitige Konnektivität: Anbindungen sind auf allen Profilseiten möglich, versetzte Langlöcher je Profilseite unterstützen eine im Prinzip stufenlose Montage. Damit soll OPTIMUM XLV vor allem in engen und komplexen Einbausituationen Spielraum schaffen und zugleich die Integration in bestehende MEFA-Systemwelten erleichtern.

MEFA setzt bei seiner Innovation auf ein geschlossenes Profil mit hoher Verwindungssteifigkeit sowie einer Zink-Magnesium-Oberfläche. Dadurch ist das System für Innen- und Außenanwendungen geeignet. Auch der Sicherheitsaspekt ist Teil der Produktlogik. OPTIMUM XLV arbeitet mit CE-konformen Bauteilen. Damit das System in der Praxis schnell handhabbar bleibt, setzt MEFA auf eine einheitliche Verschraubungstechnik und eine klar strukturierten Teilelogik.

„Mit OPTIMUM XLV ergänzen wir optimal unser Portfolio. Ziel war ein System, das sich der Einbausituation anpasst und gleichzeitig in der Planung belastbar bleibt. Das ist nun gelungen“, sagt Produktmanagementleiter Robert Mai.

Weitere technische Informationen, Unterlagen zur Auslegung und projektspezifische Unterstützung stellt MEFA auf Anfrage zur Verfügung.