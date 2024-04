Seine zukunftsorientierten Luft/Luft-Wärmepumpen-Lösungen präsentierte Mitsubishi Electric anlässlich der SHK+E 2024 in Essen. Die Luft/Luft-Wärmepumpen-Systeme der M-Serie von Mitsubishi Electric bieten einen angenehmen Komfort für jeden Tag im Jahr und sind in kleinen bis mittelgroßen Gebäuden die ideale Wahl für ein behagliches Wohnklima. Mit den Luft/Luft-Wärmepumpen als Single- oder Multisplit-Lösung können Wohnungen, Büros, Kanzleien oder Praxen ganzjährig energiesparend gekühlt oder beheizt werden. Sie eignen sich sowohl für den Neubau als auch als schnell umsetzbare Sanierungslösung im Bestand. Bei Multi-Split-Systemen können mehrere Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden. Das ist eine platzsparende Lösung zur individuellen Klimatisierung mehrerer Räume. Besonders attraktiv wird diese energieeffiziente Art zum Heizen und zum Kühlen durch zahlreiche unterschiedliche Innengerätemodelle, die in modernen Designs und Farbvarianten zur Verfügung stehen.

Die Innengeräte sind herstellerseits serienmäßig auf höchste Effizienz und maximalen Komfort ausgelegt. So sorgen sie dafür, dass Nutzer stets ein besonders behagliches Klima in den Räumen genießen können, das durch eine sehr leise Betriebsweise mit einem minimalen Schalldruckpegel von je nach Typ nur 18 dB(A) (gemessen 1 m vor und 0,8 m unter dem Gerät) unterstützt wird. Die Raumklimageräte haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie mit unterschiedlichen Filtern ausgestattet sind bzw. optional ausgestattet werden können. So haben – der Filterauswahl entsprechend – Staub, Allergene, Bakterien oder Viren keine Chance. Der in seiner Funktionalität besonders umfangreiche Plasma-Quad-Plus-Filter ist z.B. in den Diamond Wandgeräten sowie in den kompakten MSZ-AY Wandgeräten bereits integriert, bei anderen Innengerätevarianten kann er auch als Plasma-Quad-Connect-Filter nachgerüstet werden. Zudem werden die Räume im Kühlbetrieb automatisch entfeuchtet, was vor allem an sehr schwülen Tagen für ein angenehmes Klima sorgt.

Luft/Luft-Systeme überzeugen vor allem durch ihre Flexibilität im Einsatz. Als reversible Lösung ist mit der M-Serie von Mitsubishi Electric energieeffizientes Kühlen und Heizen über ein System möglich. Auf diese Weise lassen sich Installationskosten und -aufwand so gering wie möglich halten und gleichzeitig Energie sparen, da die Systeme dieser Baureihe mit zu den energieeffizientesten ihrer Klasse zählen. Das liegt unter anderem an der Inverter-Technologie, mit der die Geräte serienmäßig ausgestattet sind. Inverter geregelte Systeme stellen durch ihre stufenlose (modulierende) Leistungsanpassung jeweils nur die Kühl- bzw. Heizleistung zur Verfügung, die gerade im Innenraum benötigt wird. Durch den Einsatz der Inverter-Technologie erreichen die Geräte, je nach Typ und Leistung, die höchste Energieeffizienzklasse von A+++ sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.

Auch bei der Steuerungstechnik bilden die Luft/Luft-Wärmepumpen-Systeme die neuesten technologischen Standards und höchste Komfortansprüche ab. Jedes Innengerät ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, über die alle Funktionen des Gerätes – sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen – bedient werden können. Darüber hinaus verfügen die meisten Innengeräte standardmäßig über einen integrierten WiFi-Adapter zur optionalen Fernsteuerung über das Internet. Im Bedarfsfall kann diese Schnittstelle auch nachgerüstet werden. So lässt sich jede Anlage einzeln per App über Smartphone, Tablet oder PC bedienen. Hier ist es auch möglich, die eingesetzten Geräte zu gruppieren und damit „auf Knopfdruck“ oder auch per Sprachsteuerung (Alexa, Google Home) z. B. etagenweise die Temperaturen anzupassen.

Mit der Anbindung an die MELCloud HOME haben Nutzer zudem jederzeit alle wichtigen Daten im Blick. Beispielsweise ermöglicht eine Live-, Szenen-, Wochen- und Jahreszeiten-Schaltuhr die Anwendung die volle Flexibilität bei der Regelung des Systems. Die Registrierung in der Cloud bietet dem Nutzer im Hinblick auf Effizienz und Komfort weitreichende Vorteile. Die App ist für Nutzer kostenlos und in den entsprechenden Stores für die iOS-, Android- und Windows-Betriebssysteme erhältlich. Darüber hinaus läuft die MELCloud Anwendung auch in allen marktüblichen Internetbrowsern.

Um die gestiegenen Anforderungen an die Versorgungssicherheit und ein steigendes Nachhaltigkeitsbewusstsein zu erfüllen, stehen die Luft/Luft-Wärmepumpen-Systeme in zahlreichen Modellvarianten auch mit Hyper-Heating-Technologie zur Verfügung. Die Außengeräte-Modelle mit Hyper-Heating-Technologie wurden von Mitsubishi Electric speziell für sehr kalte Klimabedingungen entwickelt. Sie verbessert die Heizleistung der Anlage und ermöglicht es, diese bis -25 °C Außentemperatur (MSZ-RW) zu 100 % aufrechtzuerhalten. Der garantierte Einsatzbereich reicht bis zu einer Außentemperatur von bis -30 °C.

Die Split-Klimageräte erfüllen als hoch effiziente Luft/Luft-Wärmepumpen alle Kriterien, um in Gebäuden eine vollwertige Wärmeversorgung zu gewährleisten. „Eine einfache Systemauswahl und die Förderfähigkeit vieler Kombinationen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sind möglich“, beschreibt dazu Michael Lechte, Manager Product Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Die Hyper-Heating-Technologie bietet daher eine zuverlässige und zukunftsfähige Lösung, mit der die Leistung der Wärmepumpe bei tiefen Außentemperaturen gesteigert werden kann. Durch zahlreiche Systemvarianten lassen sich Leistungsbandbreiten von 1,5 bis 18 kW abbilden.“