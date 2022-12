In diesem Webinar informieren wir über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten mit unseren dezentralen Wohnraumlüftungsgeräten Pluggit iconVent.Sie erfahren, welche Geräte für welchen Zweck am geeignetsten sind und wie Sie Anlagen preiswert installieren und später nach Bedarf nachrüsten können. Weiter werden die unterschiedlichen Innen- und Außenblenden und deren Unterschiede vorgestellt. Zusätzlich werden auch Sonderlösungen für geplante Bauvorhaben erläutert. Zudem gehen wir in diesem Webinar auch auf die umfangreichen aber einfach zu bedienenden Steuerungen ein. Das Webinar wird abgerundet durch Planungstipps für Wandabstände.

