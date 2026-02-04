Die autarc GmbH wird in der aktuellen Ausgabe des GET Magazins (Green Efficient Technologies) vorgestellt. Der Beitrag zeigt, wie die Software digitale Heizungsplanung beschleunigt und Fachbetriebe im Alltag entlastet, und bestätigt autarc als relevanten Innovationstreiber der Wärmewende.

Software gilt als Best Practice für digitale Heizungsplanung

Das GET Magazin gehört zu den wichtigsten Fachmedien der Energie- und Gebäudetechnik. In der neuen Ausgabe wird autarc mit einem Best-Practice-Beitrag präsentiert. Der Artikel zeigt, wie digitale Planungssoftware heute zentrale Probleme der Branche löst: hohe Arbeitslast, komplexe Förderanforderungen und zeitintensive Heizlastberechnungen.

autarc bietet eine vollständig digitale Lösung für Installateure und Energieberater. Die Software erkennt Heizkörper automatisch, berechnet die Heizlast mit KI-gestützten Verfahren und stellt alle Projektdaten in Minuten bereit. Der integrierte LiDAR-Scanner reduziert aufwendige Vor-Ort-Erfassung auf wenige Handgriffe. Fachbetriebe erhalten damit planbare Abläufe, weniger Fehlerquellen und mehr Effizienz im Tagesgeschäft.

„Die Aufnahme in das GET Magazin ist ein starkes Signal für die Branche“, sagt Thies Hansen, Geschäftsführer und Mitgründer der autarc GmbH. „Digitale Tools werden entscheidend sein, um die Wärmewende umzusetzen. Unsere Software zeigt, wie Planung und Förderung deutlich einfacher werden.“

Mit dem Beitrag stärkt autarc seine Sichtbarkeit im Markt und unterstreicht seinen Anspruch, führender Anbieter für digitale Heizungs- und Förderprozesse zu sein. Die Präsenz in einem der wichtigsten Branchenmagazine zeigt, dass moderne Softwarelösungen als unverzichtbare Unterstützung für die Energiewende wahrgenommen werden.

Jetzt registrieren und live testen

Interessenten können die autarc Software 14 Tage lang kostenlos testen. Der Zugang ist in nur 3 Minuten eingerichtet und sofort einsatzbereit - ganz ohne Installationsaufwand. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Über autarc.energy

Die autarc GmbH entwickelt digitale Tools für Installateure, Energieberater und Stadtwerke. Die Software ermöglicht eine KI-gestützte Heizungsplanung inklusive automatisierter Heizlastberechnung, Heizkörpererkennung und Förderabwicklung. Mit dem integrierten LiDAR-Scanner reduziert autarc den Planungsaufwand auf wenige Minuten und setzt damit neue Maßstäbe für Effizienz und Digitalisierung in der Gebäudetechnik.