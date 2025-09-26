26.09.2025  Pressemeldung Alle News von Artweger

Artweger ZERO Walk In

Weniger Silikon. Mehr Perfektion

Ein völlig neues Produktkonzept mit echten Vorteilen bieten die beiden Artweger ZERO Walk In Modelle. Denn die Montage der Dusche erfolgt ganz ohne Silikon. Und ohne Bohren. Also mit ZERO Problemen bei harten Untergründen und ohne Silikonfugen an den Gläsern. 

Für Ihren Kunden bedeutet diese Montage mehr Perfektion. Weil anstelle von Silikonfugen schmale gleichmäßige Kunststoffdichtungen die Gläser abdichten. Das sieht auch nach Jahren noch elegant und sauber aus.

Und es bedeutet mehr Transparenz, weil die Wand- und Bodenprofile in die Fliesen integriert werden können. Damit bleibt optisch nur die Glasfläche sichtbar – mit ZERO Beschlägen oder Profilen.

Ausgerüstet mit dem neuen ARTCLEAR GLAS sind die Artweger ZERO Walk In Modelle besonders pflegeleicht und behalten für viele Jahre ihr neuwertiges Aussehen – bei stark reduziertem Wartungs- und Reinigungsaufwand. Denn das ist es, was Ihre Kunden wirklich wollen!

