Einstockmodule für Pelletheizungen sind externe Raumwunder mit System. Diese Lösung kommt als kostengünstige Systembauweise und als Ein-, Zwei- oder Mehrfachcontainer. Sie bietet erstklassigen Schutz für eine Heizanlage und zusätzlichen Lagerraum.



Individuelle Designvarianten



Die Module erlauben individuelle Längen, Breiten, Höhen und natürlich verschiedene Wärmeleistungen. Ein Hargassner Heizmodul kann passend für jeden Gebäudetyp dimensioniert werden. Ein einstöckiges Heizmodul fasst neben z. B. einem Pellet-Heizkessel von 40 - 200 kW ein zugehöriges Lager von 9 bis 19 Tonnen Pellets.



Modulare Heizlösungen



In der Außengestaltung stehen Kunden alle Wünsche offen: ob schlicht in der Standardausführung mit Metallwand oder verkleidet passend zum Wohnhaus oder dem Gewerbeobjekt. Man kann auch zwischen Ein- und Doppelstock wählen – je nach Anforderung und Bedarf. Deshalb sind Heizcontainer vom Einfamilienhaus, über öffentliche Gebäude, Gewerbe und Industrie bis hin zu Nahwärmekraftwerken (Wärme-Contracting) einsetzbar.



Einfache Montage und schnelle Lieferung



Dank der Fertigsystembauteile sind die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Sie können bei Bedarf in vielen Fällen auch einfach erweitert werden. Darüber hinaus glänzen sie mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich kann man sie auch mit Hackgut-Anlagen ausstatten.

Vorteile:

keine Planungs- und Statikkosten

fix kalkulierbare Baukosten

geringster Bauaufwand

genauer Ablauf und Lieferzeit

alle Einreichunterlagen abholbereit

gesamte Projektierung aus einer Hand

Heiz- und Lagerraum bleibt versetzbar - z. B. bei Firmenerweiterung

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.



HARGASSNER. Heizt natürlich ein.