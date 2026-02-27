27.02.2026  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

Einstock-Heizmodul Pellets

Externe HARGASSNER Pelletheizung: Ein Heizcontainer für draußen mit Heizkessel und integriertem Lagerraum - z. B. für Pellets - bringt eine enorme Platzersparnis in Gebäuden mit wenig Fläche oder ohne Keller.

Einstockmodule für Pelletheizungen sind externe Raumwunder mit System. Diese Lösung kommt als kostengünstige Systembauweise und als Ein-, Zwei- oder Mehrfachcontainer. Sie bietet erstklassigen Schutz für eine Heizanlage und zusätzlichen Lagerraum.

Individuelle Designvarianten

Die Module erlauben individuelle Längen, Breiten, Höhen und natürlich verschiedene Wärmeleistungen. Ein Hargassner Heizmodul kann passend für jeden Gebäudetyp dimensioniert werden. Ein einstöckiges Heizmodul fasst neben z. B. einem Pellet-Heizkessel von 40 - 200 kW ein zugehöriges Lager von 9 bis 19 Tonnen Pellets.

Modulare Heizlösungen

In der Außengestaltung stehen Kunden alle Wünsche offen: ob schlicht in der Standardausführung mit Metallwand oder verkleidet passend zum Wohnhaus oder dem Gewerbeobjekt. Man kann auch zwischen Ein- und Doppelstock wählen – je nach Anforderung und Bedarf. Deshalb sind Heizcontainer vom Einfamilienhaus, über öffentliche Gebäude, Gewerbe und Industrie bis hin zu Nahwärmekraftwerken (Wärme-Contracting) einsetzbar.

Einfache Montage und schnelle Lieferung

Dank der Fertigsystembauteile sind die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Sie können bei Bedarf in vielen Fällen auch einfach erweitert werden. Darüber hinaus glänzen sie mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich kann man sie auch mit Hackgut-Anlagen ausstatten. 

Vorteile: 

  • keine Planungs- und Statikkosten
  • fix kalkulierbare Baukosten
  • geringster Bauaufwand
  • genauer Ablauf und Lieferzeit
  • alle Einreichunterlagen abholbereit
  • gesamte Projektierung aus einer Hand
  • Heiz- und Lagerraum bleibt versetzbar - z. B. bei Firmenerweiterung 
  • und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

HARGASSNER. Heizt natürlich ein. 

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
