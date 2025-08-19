Nach den umfassenden Erhebungen des Deutschen Pelletinstitut (DEPI) zieht der Preis für eine Tonne Holzpellets nach dem üblichen Sommertief langsam wieder an. Für August meldet das DEPI einen Bundes-Durchschnittspreis von 310,82 Euro pro Tonne (t) Pellets. Das sind 2,7 Prozent mehr als noch im Juli. Die Pelletexperten aus Berlin empfehlen Heizungskunden daher zeitnah ihre Bestellung für den nächsten Winter aufzugeben.

Eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets kostet derzeit 6,22 Cent. Der Preisvorteil gegenüber Heizöl liegt bei rund 29 Prozent.

„Nach dem üblichen Preistief im Sommer mit geringerer Nachfrage werden jetzt wieder mehr Pel­lets bestellt“, sagt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. „Wer jetzt noch zum Sommerpreis Pellets einlagern möchte, sollte schnell handeln“, empfiehlt der Experte. Wenn auch in den südlichen Bun­desländern die Sommerferien vorbei sind und der Handel selbst für den Winter seine Großlager füllen möchte, wird die steigende Nachfrage automatisch auch das Preisniveau beeinflussen.

In jedem Fall empfiehlt Bentele den Kauf von hochwertigen ENplus-Pellets. Nur mit einer vollstän­dig zertifizierten Lieferkette kann die Pelletqualität bis ins Kundenlager gesichert werden. Dafür müssen ENplus-Fahrer z.B. laufend Schulungen besuchen und ein umfassendes internes Quali­tätsmanagement befolgen.

Regionalpreise

Im August 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei ei­ner Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Süddeutschland war der Preissprung auf 312,01 Euro/t am deutlichsten. Nord- und Ostdeutschland liegt mit 307,03 Euro/t darunter, gefolgt von der Region Mitteldeutschland, wo der Tonnenpreis 305,42 Euro beträgt.

Größere Mengen (26 t) werden im August 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 297,34 Euro/t, Mitte: 288,52 Euro/t und Nord/Ost: 292,90 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis August 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis August 2025 6 t bundesweit: 310,82 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis August 2025 26 t bundesweit: 295,67 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

