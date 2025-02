Mit neuen, weiterentwickelten Funktionen und Merkmalen für mehr Flexibilität auf der Baustelle: So präsentiert sich ab April 2025 die neuen Duofix Elemente von Geberit. Foto: Geberit

Neue Möglichkeiten für eine flexiblere, schnellere und einfachere Montage: So präsentiert Geberit das weiterentwickelte Duofix Installationselement, das ab Mai 2025 erhältlich ist. Die neue Generation des Sanitärklassikers bietet eine noch bessere und schnellere Montage sowie eine flexible Anpassung an die Bausituation. Die verbesserte Hydraulik des Spülkastens durch das Füll- und Spülventil sorgt zudem für einen flüsterleisen Spülvorgang der WC-Keramik.

Die Rahmenbedingungen und Arbeitssituationen, die ein Installateur auf der Baustelle vorfindet und nicht beeinflussen kann, können sehr anspruchsvoll sein: enge Platzverhältnisse, unkoordinierte Leitungsführungen, bauseitige Hindernisse. Darum erleichtert mehr Flexibilität jedem Sanitärprofi die Installation. Insbesondere bei Sanierungen im Bestandswohnungsbau sind Produkte gefragt, die sich flexibel an die Situation vor Ort anpassen lassen. Mit den neuen Duofix Installationselementen hat Geberit einiges unternommen, um diese noch praxisorientierter und einfacher zu gestalten.

Durch die starke Partnerschaft von Geberit zum Sanitärhandwerk fließen neben den neuesten Erkenntnissen aus Hydraulik und Montagetechnik immer wieder Anregungen aus der Praxis in die Produktentwicklung. So überzeugt auch das neue Duofix Installationselement mit durchdachten Details. Diese machen den neuen Duofix noch montagefreundlicher. Die Neuerungen erleichtern den Einbau beim klassischen Trockenbau im Metall- und Holzständerwerk, die Option der Schienenmontage gestaltet die Montage noch effizienter: „Die Arbeitsschritte gehen leichter, angenehmer und schneller von der Hand. Das führt zu einem verbesserten Qualitätsstandard der gesamten Installation“, bringt es Markus Walther, Produktmanager Installations- und Badezimmersysteme, auf den Punkt.

Mehr Befestigungsmöglichkeiten zur Rückwand

Für mehr Flexibilität bieten die neuen Duofix Montageelemente je Seite eine zusätzliche, alternative Montagepositionen für den Wandanker. Das ermöglicht eine größere Befestigungsfläche und somit mehr Montagesicherheit bei der Befestigung der Montageelemente an der rückwärtigen Wand.

Ausziehbare Befestigungslasche für seitliches Ständerwerk

Die neuen Duofix Elemente bieten mehr Freiheiten, um das Element an ein vertikales Ständerwerk zu montieren. Sie verfügen am oberen Rahmenende jeweils links und rechts über integrierte, seitlich ausziehbare Befestigungslaschen. Das macht den Einsatz des Akku-Schraubers viel einfacher. Für einen geringeren Verschleiß, eine bessere Kraftübertragung und schnellere Montage wurden zusätzlich alle Schrauben mit einem Torx-Profil versehen.

Weitere Vorteile dank verbesserter Rahmenkonstruktion

Dank einer verbesserten Konstruktion des Rahmens hat Geberit auch die Statik des Installationselements optimiert. Dadurch ist im Vergleich zum Vorgängermodell ein höherer Fußbodenaufbau bis 25 cm möglich, optional verlängerbar bis 45 cm über Fußverlängerung. Die verbesserte Konstruktion ermöglicht zudem bei allen Montageelementen für Wand-WCs die Montage von WC-Becken bis 70 cm Ausladung.

Zusätzliche Höhenmarkierungen am Rahmen

Auf Höhe der WC-Befestigung und des Abgangsbogens befinden sich neue Höhenmarkierungen im blauen Rahmen. Damit lassen sich die Ablauf- und Befestigungshöhen einfacher einmessen und einstellen.

Werkzeuglose Tiefenverstellung des Abgangsbogens

Für eine spannungsfreie und werkzeuglose Montage des Abgangsbogens lässt sich die Rohrschelle von vorne verstellen. Die Tiefenverstellung lässt sich stufenlos bis zu 4,5 cm leicht anpassen.

Im System: Vorteile bei Schienenmontage

Mit Geberit Duofix Systemschienen und Systemständern für den schnellen und einfachen Bau von teil- oder raumhohen Installationswänden entfaltet das neue Duofix Element sein volles Potenzial. Durch die Verwendung der Schienen lässt sich das Duofix Element noch einfacher und schneller einbauen. Zur Bodenbefestigung werden die Füße des Montageelementes werkzeuglos in die Systemschiene eingeklickt. Die Befestigung des Wandankers erledigt der Monteur ebenfalls ohne Werkzeug mit einer 45-Grad-Drehung in der Systemschiene. Die ausziehbaren Befestigungslaschen lassen sich zur seitlichen Montage am Ständerwerk verwenden. Eine optionale Beplankungsauflage mit Systemschiene und -winkel ergänzt die Möglichkeiten.

Optimierte Hydraulik und leise Ausspülung

Mit dem neuen Duofix hat Geberit auch die Hydraulik im Spülkasten optimiert. Möglich macht dies das Zusammenspiel der beiden aufeinander abgestimmten Ventile im Innern des Spülkastens: Das Typ 212 Spülventil und das Typ 383 Füllventil. Bei der Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit der geräuschreduzierenden Geberit TurboFlush-WC-Keramik sorgt das neue Füllventil für eine bis zu 30 Prozent leisere Spülung, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen.

Beim Typ 212 Spülventil lässt sich ist die Wassermenge für große Spülmengen (4 / 4,5 / 6 / 7,5 Liter) oder für kleine Spülmengen (2 - 4 Liter) regulieren. Somit lässt sich die Spülleistung individuell auf das WC-Becken einstellen.

Das Typ 383 Füllventil sorgt für ein geräuscharmes Befüllen. In Kombination mit einer Geberit Betätigungsplatte und einer WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik entsteht so das Geberit WC-System, das eine herausragend gründliche und zugleich leise Ausspülung bietet.

Dank durchdachtem Design, moderner Fertigungstechnologie, dem effizienten Einsatz der Materialien sowie der Verwendung von anteiligem Ökostrom verursacht jedes neue Duofix Element für Wand-WCs in der Herstellung 10 Prozent weniger CO 2 -Emissionen als sein Vorgänger.

Verbesserungen auch bei Urinal-, Waschtisch- und Dusch-Elementen

Auch die neuen Duofix Elemente für Urinal, Waschtisch und Dusche weisen die beschriebenen Neuerungen auf, die zu einer einfacheren Montage beitragen: zwei zusätzliche Befestigungspositionen für Wandanker, ausziehbare Laschen zur seitlichen Befestigung an Profilen, verlängerbare Füße usw.