Tauchen Sie ein in die Welt der Duschen! In der neuen BADEzeit-Ausgabe stehen die Themen Wasser, Design und Komfort dabei zentral im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Besser Duschen“ zeigt das Magazin, wie sich Funktionalität und Ästhetik zu einem besonderen Erlebnis verbinden lassen.

Hansa stellt mit HANSAVIVA ein Duschsystem vor, das Komfort und Nachhaltigkeit vereint. Von der modernen Handbrause mit drei Strahlarten bis zum kompletten Duschsystem mit Thermostat bietet HANSAVIVA Lösungen, die sich jedem Bedarf anpassen. Praktische Details wie das abnehmbare MagShelf und Eco-Funktionen sorgen zusätzlich für mehr Komfort und Effizienz.

Emco Bad erweitert sein Sortiment um die Spiegelschrank-Serie PRIME Slim, die mit ihrem schlanken Design auch in kleinen Bädern überzeugt. Neue Oberflächen in der Accessoire-Serie LOFT bringen frische Akzente und eröffnen vielfältige Möglichkeiten, den eigenen Stil im Bad zu unterstreichen.

Mit den FORMAT Plus Rückwandverkleidungen zeigt FORMAT, wie einfach eine moderne Badgestaltung sein kann. Die großformatigen Paneele lassen sich fugenlos verlegen, sind pflegeleicht und schaffen eine elegante Atmosphäre ganz ohne Fliesen und mit 30 Jahren Garantie.

Kaldewei präsentiert mit Aluvia und der Solidlite™ Technologie eine Duschfläche, die Design, Sicherheit und Nachhaltigkeit perfekt verbindet. Die leichtgewichtige Konstruktion und der barrierefreie Einstieg machen sie zu einer zukunftsweisenden Lösung für jedes Bad.

Duravit stellt die neue Serie Balcoon von Designerin Patricia Urquiola vor. Die Kollektion kombiniert architektonische Keramik mit hochwertigen Möbeln und Armaturen und verleiht dem Badezimmer eine moderne, wohnliche Note.

„Besser Duschen“ – eine Ausgabe, die Lust macht auf frische Ideen und das tägliche Badezimmererlebnis neu denken lässt. Erhältlich ab sofort online unter www.badezeit.ede.de/downloads/.