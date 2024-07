Grauer Design-Heizkörper Aster mit farbgleichem Blower und schwarzem Ventilsatz als Mittelanschluss. Fotos: Vasco

Nachhaltige Herstellung, geringer Energieverbrauch sowie dauerhaft niedrige Betriebskosten kennzeichnen die Design-Heizkörper des belgischen Herstellers Vasco. Sie bestehen aus leichtem, hochbeständigem, recyceltem Aluminium oder Stahl. So wird äußerst klimaschonend, extrem effizient und in kürzester Zeit die individuelle Wunschtemperatur erzeugt. Bei derzeit stetig steigenden Gas-Preisen erweist sich der Heizungsbetrieb per Strom aus der Steckdose als echte Alternative mit großem Kostenvorteil. Dabei kommen auch neue Möglichkeiten der Stromerzeugung mit Solar- und Windenergie zum Einsatz – je nach technischer Gebäudeausstattung. Weiteres Plus: In der Übergangszeit, wo die Zentralheizung noch nicht, oder nicht mehr läuft, kann mit dem Blower die Raumtemperatur minutenschnell angehoben werden. Denn: Die Hybrid-Heizkörper benötigen in der elektrisch betriebenen Variante lediglich eine Steckdose.

Warmes Bad aus der Steckdose

Für den Aufenthalt im Badezimmer wird oft kurzfristig nur für wenige Minuten angenehme Wärme benötigt – morgens durchschnittlich 20 und am Abend 15 Minuten. Der Blower von Vasco verfügt über eine Gesamtleistung von 1.000 Watt und ermöglicht so ein schnelles behagliches Raumklima mit Wunschtemperatur. Der Blower ist mit verschiedenen Vasco-Design-Heizkörpern wie Aster, Iris, Agave, Carré und Niva für den rein elektrischen oder den Mix-Betrieb kombinierbar. Für schwarze Design-Heizkörper im Mixed-Betrieb gibt es bei Vasco sogar die passende Ventilgarnitur in Tiefschwarz.

Einzigartiges Design und Zusatzfunktionen

Alle europäischen technischen Standards, wie die Ökodesign-Richtlinie oder die Vorgabe einer Programmierbarkeit auf Wochenbasis, sind bereits integriert. Zusätzlich hat Vasco eine „intelligente” Kontrollfunktion eingebaut. Sie registriert individuelles Nutzerverhalten per Sensor und passt das Programm selbstständig bedarfsgerecht an. Optional zur manuellen Bedienung über die selbstprogrammierende Kontrolleinheit am Blower gibt es eine Steuermöglichkeit über eine drahtlose, integrative Funkbedienung. Sie ermöglicht eine noch einfachere Handhabung per Funkwellen über einen Thermostat. Alle Hybrid-Heizkörper sind in 56 verschiedenen Farben erhältlich, der Blower ist in weiß und grau verfügbar.