Nach einer erfolgreichen Pilotphase intensiviert die GC- Gruppe ihre wegweisende Kooperation mit dem Start-up ScrapBees GmbH, das unter dem Markennamen SchrottBienen im Markt operiert. Die SchrottBienen sind inzwischen führend im Bereich Metallschrott-Recycling. Ihr Service vereinfacht und digitalisiert die fachgerechte nachhaltige Entsorgung und Wiederverwendung von Schrott und bietet damit eine handfeste Lösung für gleich zwei Problemstellungen, die insbesondere im Kontext der Energiewende und damit beim Thema Heizungstausch zum Tragen kommen: den zunehmenden Rohstoff- und Fachkräftemangel.

Rund 300 Kilogramm Altmetall fallen durchschnittlich beim Austausch einer alten Heizungsanlage gegen eine Wärmepumpe an. Die neue Dienstleistung, von denen die Kunden der GC-Gruppe ab sofort in den großen Metropolregionen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Nürnberg, Stuttgart und in weiten Teilen NRWs profitieren können, umfasst die fachgerechte Demontage, den Abtransport und die umweltgerechte Entsorgung der Altanlagen. Gleichzeitig unterstützen die SchrottBienen Handwerksbetriebe aktiv beim Einbringen neuer Anlagen an den Bestimmungsort. So sparen Fachkräfte wertvolle Zeit und können sich auf den professionellen Heizungseinbau konzentrieren.

Eine intelligente Rückführungslogistik, speziell die Entsorgung, wird zu einem immer erfolgskritischeren Teilprozess der Wertschöpfungskette, denn sie trägt entscheidend dazu bei, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und damit die Abhängigkeiten von Rohstoffimporten zu reduzieren. Die deutsche Wirtschaft wird so nicht nur nachhaltiger, sie wird mit Blick auf die globalen Lieferketten auch resilienter.

Über den Entsorgungsprozess hinaus sorgen die SchrottBienen für saubere Baustellen: Sie nehmen Verpackungsmüll und anfallenden Bauschutt direkt mit, sodass Installateure in einem aufgeräumten Umfeld arbeiten können. Dies reduziert nicht nur Unordnung, sondern steigert auch die Effizienz im Arbeitsablauf erheblich.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit den SchrottBienen dem Fachhandwerk einen neuen nachhaltigen Service zu bieten, der einen großen Schmerzpunkt beim Heizungstausch angeht: den effizienten Ausbau und die fachgerechte Entsorgung von Altanlagen. Die SchrottBienen sind mit ihrer festangestellten Mannschaft, ihrer eigenen Fahrzeugflotte und einem komplett integrierten Digital-Ansatz nicht nur hoch zuverlässig und termintreu, sie gliedern sich auch perfekt in die Abläufe unserer Kunden ein und unterstützen sie tatkräftig auf den Baustellen“, erklärt Carl-Ludwig Hollweg, Heizungsverantwortlicher der GC-Gruppe, und ergänzt: „Jeder, der sich mit dem komplexen Thema Recycling befasst, weiß, wie wichtig die sogenannte erste Meile im gesamten Recycling-Prozess ist - und diese Meile übernehmen nun die SchrottBienen effizient und effektiv.“

Davon profitiert nicht nur die SHK-Branche, sondern die Gesellschaft insgesamt. Denn über den ganzheitlich gedachten, innovativen Prozess der SchrottBienen werden sämtliche Planungs- und Umsetzungsleistungen von der Baustelle bis zum Abnehmer des sortenreinen Materials so realisiert, dass im Vergleich zum klassischen Recycling, bei dem sich je nach Metallart mehr als 1.670 Kilogramm CO2 pro Tonne einsparen lassen, sogar noch 230 Kilogramm CO2 pro eingesammelter Tonne zusätzlich eingespart werden können. Die Kooperation zwischen der GC- Gruppe und der ScrapBees GmbH optimiert somit nicht nur die Abläufe im Fachhandwerk, sondern leistet auch einen signifikanten Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz.