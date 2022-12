Auch in diesem Jahr geht die CONTI Sanitärarmaturen über die Feiertage in eine Betriebsruhe.

Vom 24.12.2022 bis zum 31.12.2022 schließt das Unternehmen. Die letzte Auslieferung in diesem Jahr findet am 16.12.2022 statt. Die erste Auslieferung im neuen Jahr ist am 03.01.2023.

Bei Rückfragen steht Ihnen der CONTI+ Kundenservice unter Telefon +49 180 266 847 587 zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie hier.