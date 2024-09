Am Samstag den 21.09.2024 war Tag des Bades. Entsprechend dem großen Werbeeffekt durch die berichtende Tagespresse konnten sich die am Aktionstag teilnehmenden Badstudios und Ausstellungen des Großhandels über ein ungewöhnlich hohes Kundeninteresse freuen. Damit dürfte der von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) e.V. initiierte Tag des Bades 2024 den Erfolg der beiden Vorjahresveranstaltungen noch einmal getoppt haben.

Unter dem Motto „Easy Bathroom“ ging es dieses Jahr vor allem um Fragen der Sanierung bzw. Renovierung und um eine altersgerechte Badgestaltung. Zum einen sollte die dem Tag des Bades vorangegangene PR-Kampagne den potenziellen Kunden den Weg in die Badstudios und Ausstellungen des Großhandels leichter machen. Zum anderen wurden die Argumente für eine barrierearme Badausstattung „easy“ bzw. leicht verständlich präsentiert und mit Tipps zur Umsetzung und zu Fördermöglichkeiten unterlegt. Themenwahl und -umsetzung der in mehreren Wellen lancierten und durch eine dpa-Meldung zur barrierearmen Badgestaltung flankierten PR-Kampagne traf genau den Bedarf der Branche, die vor dem Hintergrund der schwierigen Baukonjunktur stark auf den Renovationsmarkt setzt.

Ziel ist die persönliche Beratung in der Ausstellung

Am 21. September war es dann soweit: Mit der Öffnung der Studios und Ausstellungen am Samstag hatten die Fachberater Gelegenheit, diese Argumentation in entspannter Atmosphäre in einem unverbindlichen Erstgespräch aufzugreifen und durch Expertise und Einfühlungsvermögen erstes Vertrauen aufzubauen.

„Unser Ziel ist es, für den Lebensraum Bad mobil zu machen“, so VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann. „Hierfür hat sich der Tag des Bades gerade in der gegenwärtig schwierigen Marktlage als unverzichtbarer Bestandteil des Branchen-Marketings erwiesen.“ Auch die Tatsache, dass die Tageszeitungen das Thema unter vielfacher Verwendung des angebotenen Info-Pakets erfolgreich für ihre Mediaplanung aufgegriffen haben, belegt, dass das Konzept medial sehr gut angenommen wurde, wovon vor allem die Betriebe, die sich an der Aktion beteiligt haben, in hohem Maße profitieren konnten.

Breite Beteiligung in Handwerk und Handel

Ausgehend von den der VDS bekannten Meldungen in der Presse und der Nachfrage aus der Branche geht der Dachverband davon aus, dass sich dieses Jahr eine nochmals gestiegene Zahl an Betrieben teilgenommen hat – insbesondere, da sich auch ganze Gruppen aus dem Großhandel beteiligt haben.

Die breite Beteiligung an dem bundesweiten Aktionstag führt die VDS auch darauf zurück, dass in schwieriger Marktlage bereitwilliger auf eine etablierte Marke wie den Tag des Bades zurückgegriffen wird, um belebende Impulse zu setzen. „Eine Marke wie der Tag des Bades kann nur erfolgreich sein, wenn sie sich über Jahre etabliert hat und sich in den Köpfen festsetzt“, so Jens J. Wischmann. Der diesjährige Erfolg zeigt, wie sinnvoll es für Handwerk und Handel sei, den bundesweiten PR-Anlass unabhängig von individuellen Maßnahmen und Aktionen zu nutzen. Jens J. Wischmann abschließend: „Das Potenzial des von uns seit 19 Jahren in Abstimmung mit ZVSHK und DG Haustechnik organisierten Tag des Bades liegt ja gerade darin, dass es sich um ein gemeinsames Event der gesamten Branche handelt – dem einzigen dieser Art in Deutschland.“

Das 20-jährige Jubiläum der Aktion Tag des Bades feiert die Branche dann im nächsten Jahr am Samstag, den 20.09.2025.