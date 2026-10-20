Ob Handelsschiff, Marineeinheit, Hafenanlage oder Offshore-Windpark: Auf See sind Zuverlässigkeit und Qualität entscheidend. Rohrleitungssysteme müssen auch unter anspruchsvollen Bedingungen dauerhaft sicher funktionieren – und genau das ist unser Anspruch.

Für maritime Anwendungen bieten wir ein umfassendes Portfolio an Rohrleitungssystemen aus zahlreichen Werkstoffen bis DN 150. Unsere Systeme werden in europäischen Werken gefertigt, umfassend geprüft und von renommierten Klassifikationsgesellschaften wie ABS-, DNV- und RINA-zertifiziert. Das Portfolio reicht von Press- und Lötverbindungen für Trinkwasser, Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, verschiedenste Gase, Sruckluftleitungen und sogar Press-Systeme für Wasserstoff.



All dies in Kombination mit unserer Erfahrung seit 1964 machen SANHA® zu einem verlässlichen Partner für Werften, Marinebedarf, Reedereien, Hafenbetreiber und Offshore-Unternehmen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?