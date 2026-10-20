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20.10.2026  Pressemeldung Alle News von SANHA

SANHA: Rohrleitungssysteme für Schiffbau, Marine und Offshore-Anwendungen

Ob Handelsschiff, Marineeinheit, Hafenanlage oder Offshore-Windpark: Auf See sind Zuverlässigkeit und Qualität entscheidend. Rohrleitungssysteme müssen auch unter anspruchsvollen Bedingungen dauerhaft sicher funktionieren – und genau das ist unser Anspruch.

Für maritime Anwendungen bieten wir ein umfassendes Portfolio an Rohrleitungssystemen aus zahlreichen Werkstoffen bis DN 150. Unsere Systeme werden in europäischen Werken gefertigt, umfassend geprüft und von renommierten Klassifikationsgesellschaften wie ABS-, DNV- und RINA-zertifiziert. Das Portfolio reicht von Press- und Lötverbindungen für Trinkwasser, Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, verschiedenste Gase, Sruckluftleitungen und sogar Press-Systeme für Wasserstoff.

All dies in Kombination mit unserer Erfahrung seit 1964 machen SANHA® zu einem verlässlichen Partner für Werften, Marinebedarf, Reedereien, Hafenbetreiber und Offshore-Unternehmen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

SANHA GmbH & Co. KG
SANHA GmbH & Co. KG
ImTeelbruch 80
45219 Essen
Deutschland
Telefon:  02054 - 925-0
www.sanha.com
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SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH
perma-trade Wassertechnik GmbH

DESTATIS:

14.10.2026

Großhandelspreise im September 2026: +8,7 % gegenüber September 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.10.2026

Unternehmensinsolvenzen im Juli 2026: +8,0 % gegenüber Juli 2025
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DESTATIS:

13.10.2026

Inflationsrate im September 2026 bei +3,3 %
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Quelle: destatis.de

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