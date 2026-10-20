SANHA: Rohrleitungssysteme für Schiffbau, Marine und Offshore-Anwendungen
Für maritime Anwendungen bieten wir ein umfassendes Portfolio an Rohrleitungssystemen aus zahlreichen Werkstoffen bis DN 150. Unsere Systeme werden in europäischen Werken gefertigt, umfassend geprüft und von renommierten Klassifikationsgesellschaften wie ABS-, DNV- und RINA-zertifiziert. Das Portfolio reicht von Press- und Lötverbindungen für Trinkwasser, Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, verschiedenste Gase, Sruckluftleitungen und sogar Press-Systeme für Wasserstoff.
All dies in Kombination mit unserer Erfahrung seit 1964 machen SANHA® zu einem verlässlichen Partner für Werften, Marinebedarf, Reedereien, Hafenbetreiber und Offshore-Unternehmen.