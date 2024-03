„2023 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Mitsubishi Electric. Gleichzeitig war es aber auch das Jahr, in dem sehr deutlich geworden ist, dass der Schwung des Marktes plötzlich erlahmt ist. Beschlüsse von Entscheidungsträgern im Markt wirken sich nun massiv auf alle Marktbeteiligten aus. Dabei stellen wir erneut fest, dass wir aufgrund unserer breiten technologischen Ausrichtung und Kompetenz nicht so stark von dieser Entwicklung getroffen werden, wie Unternehmen, die sich ausschließlich auf Wärmepumpen aus dem Bereich Luft/Luft-Wärmepumpen spezialisiert haben. Für uns zahlt es sich aus, dass wir gleichberechtigt auf die Wärmepumpen-Technologie sowohl aus dem Segment Luft/Wasser-Wärmepumpen als auch Luft/Luft-Wärmepumpen gesetzt haben - und das von wenigen kW bis hin zu mehreren MW Heizleistung“, erklärt Holger Thiesen, General Manager Mitsubishi Electric, Living Environment Systems und Vice President der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric Europe B.V.

„Letztendlich stehen unsere Produkte für eine nachhaltige Technologie, die in verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt wird. Neben dem Endkundenmarkt sehen wir bei gewerblichen, industriellen und kommunalen Projekten, dass hoch effiziente Wärmepumpen-Technologie vor allen Dingen auch mit sehr großen Leistungen gefragt ist. Das betrifft aktuell beispielsweise die Aufgabenstellungen rund um die kommunale Wärmeplanung laut Gebäudeenergiegesetz, bei der Gemeinden die Realisierung von Nahwärmenetzen prüfen. Auch professionelle Anwender wie die Immobilienwirtschaft sind planerisch sehr langfristig strukturiert. Die Marktnachfrage für nachhaltige Anlagen in der Wärme- und Kälteversorgung wird deswegen aus unserer Sicht bestehen bleiben, sich weiterentwickeln und auch in 2024 wachsen. In Summe rechnen wir mit einem Gesamtgeschäft auf Vorjahresniveau und einer Marktentwicklung ohne die massiven Nachfragespitzen der vergangenen Jahre“, so Thiesen weiter.

Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen für Neubau und Sanierung

Unter dem Motto „Wärmepumpe weitergedacht. Vielfalt entdecken.“ hat der Hersteller Mitsubishi Electric seine Heizkonzepte vom Einfamilienhaus über Geschosswohnungsbau bis hin zu gewerblichen und industriellen Objekten auf der SHK+E Essen präsentiert. Das umfangreiche Produktportfolio des Wärmepumpenspezialisten bietet Komplettlösungen auf Basis erneuerbarer Energien für energieeffizientes Heizen, Klimatisieren und Trinkwarmwasserbereitung sowohl im Neubau als auch in der Sanierung von Bestandsimmobilien.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblock- und Split-Ausführung mit den Kältemitteln R32 und R290 als Arbeitsmedium. Die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen sind die optimale Lösung zur Umsetzung des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und ermöglichen einen energiesparenden und effizienten Betrieb zur Wärme- und Warmwasserversorgung sowie – je nach Typ – zur Raumkühlung im Neubau oder Gebäudebestand. Die vorkonfigurierten Wärmepumpen-Sets decken ein breites Leistungs- und Einsatzspektrum ab. Je nach Wärmebedarf und gewünschtem Trinkwarmwasserkomfort entsteht so im Zusammenspiel geeigneter Außen- und Innenmodule eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.

Heiz-, Klima- und Trinkwarmwasserlösungen für gewerbliche, kommunale oder industrielle Einsatzgebiete

Einen weiteren Schwerpunkt auf dem Messestand des Ratinger Unternehmens bildete das Produktangebot für Heiz-, Klima- und Trinkwarmwasserlösungen im gewerblichen, kommunalen sowie industriellen Umfeld. Exemplarisch für die Produktvielfalt im Bereich der hohen Leistungen zeigte das Unternehmen in Essen die in Europa produzierte Wärmepumpen-Serie MEHP-iS-G07. Die reversiblen Wärmepumpen wurden von dem Wärmepumpenspezialisten selbst entwickelt und nutzen zahlreiche Komponenten aus eigener Fertigung. Um eine möglichst hohe Effizienz zu erzielen, wird in den Geräten durchgängig das Kältemittel R32 eingesetzt. Es stehen drei unterschiedliche Module mit sieben Leistungsgrößen von 50 bis 110 kW Kälteleistung zur Verfügung. Durch die optionale Konfiguration als Zwillingsmodul können bis zu 220 kW erreicht werden. Bis zu acht Module lassen sich mit diesem System zu einer Kaskade zusammenstellen.

Als einzigartige Lösung für Gebäude mit hohem Warmwasserbedarf stellt der Hersteller seine Heißwasser-Wärmepumpe QAHV auf der Basis des natürlichen Kältemittels R744 (CO 2 ) zur Verfügung. Das 40 kW-Monoblock-Gerät wurde speziell entwickelt, um Heißwasser in großen Mengen zu erzeugen und eignet sich deshalb ideal für die Wohnungswirtschaft sowie kommerzielle oder industrielle Anwendungen mit hohem Heißwasserbedarf. Mit dem System lassen sich Trinkwarmwassertemperaturen von bis zu 90 °C erreichen – und das bei Außentemperaturen von bis zu -25 ºC. Bis zu 16 QAHV-Geräte können standardmäßig zu einer Kaskade zusammengeschaltet werden. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 640 kW sind bei der Heißwasserbereitung so zahlreiche Einsatzmöglichkeiten realisierbar.

Neben den bekannten Luft/Luft-Systemen der Mr. Slim- und City Multi-Serie können im Bereich der energieeffizienten Hallenheizung auch die neuen Rooftop-Geräte der Serie WSM3-G07 eingesetzt werden. Grundsätzlich werden sie zur Gebäudeklimatisierung und -lüftung von mittelgroßen und großen Gewerbe- und Industriehallen als schnell installierbare Plug & Play Lösung verwendet. Die Rooftop-Klimageräte stellen dank ihrer integrierten Wärmepumpentechnik eine strombasierte, effiziente Möglichkeit dar, um Gebäude im Sommer zu kühlen und im Winter zu beheizen. Sie eignen sich sowohl für den Neubau als auch zur Sanierung von Bestandsgebäuden.

Luft/Luft-Systeme als schnell umsetzbare Lösungen

Darüber hinaus konnten Besucher die Luft/Luft-Wärmepumpen der M-Serie entdecken. Sie sind in kleinen bis mittelgroßen Gebäuden die ideale Wahl für ein behagliches Wohnklima und können als Single- oder Multisplit-Lösung Wohnungen, Büros, Kanzleien oder Praxen ganzjährig energiesparend kühlen oder heizen. Die Luft/Luft-Systeme überzeugen vor allem durch ihre Flexibilität im Einsatz, denn diese platzsparende Lösung zur individuellen Klimatisierung mehrerer Räume eignet sich sowohl für den Neubau als auch als schnell umsetzbare Sanierungslösung im Bestand.

Besonders attraktiv wird diese energieeffiziente Art zu heizen und zu kühlen durch zahlreiche unterschiedliche Innengerätemodelle, die in modernen Designs und Farbvarianten zur Verfügung stehen. Die Innengeräte sind auf höchste Effizienz und maximalen Komfort ausgelegt und sorgen dafür, dass Nutzer stets ein besonders behagliches Klima in den Räumen genießen können. Die Raumklimageräte haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie mit unterschiedlichen Filtern ausgestattet sind bzw. optional ausgestattet werden können. So haben – der Filterauswahl entsprechend – Staub, Allergene, Bakterien oder Viren keine Chance. Der in seiner Funktionalität besonders umfangreiche Plasma-Quad-Plus-Filter ist z.B. in den Diamond Wandgeräten sowie in den kompakten MSZ-AY Wandgeräten bereits integriert, bei anderen Innengerätevarianten kann er auch als Plasma-Quad-Connect-Filter nachgerüstet werden. Die Luft/Luft-Wärmepumpen-Systeme stehen in zahlreichen Modellvarianten auch mit Hyper-Heating-Technologie zur Verfügung, um die gestiegenen Anforderungen an die Versorgungssicherheit und höchste Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Abgerundet wurde die Messepräsentation von der Themenwelt „Smarte Regelung und Digitalisierung“. Mit den smarten Steuerungslösungen von Mitsubishi Electric lassen sich sowohl Home-Anwendungen als auch komplexere Systeme cloudbasiert und systemübergreifend steuern, überwachen und regeln. Die Bedienung kann dabei bequem über Internet oder Smartphone-App erfolgen.