Der Raumklima-Spezialist KERMI hat Ende November Kunden aus Bau- und Wohnungswirtschaft, Großhandel und Fachhandwerk zu einem exklusiven Launch-Event in der bayerischen Landeshauptstadt München begrüßt. Die Gäste erhielten einen ersten Ausblick auf das Produktjahr 2026. Präsentiert wurden Neuheiten aus dem Bereich der Luft/Wasser-Wärmepumpen: die Serie x-change dynamic eco sowie die XL-Variante der x-change dynamic pro.

Die Wärmepumpen-Serie x-change dynamic eco kombiniert ein hervorragendes Preis-Leistungs­Verhältnis mit bewährter KERMI-Qualität - und überzeugt durch hohe Effizienz, leisen Betrieb, modernes Design, fortschrittliche Regelungstechnik und den Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels R290. Bilder: Kermi GmbH

Mit Lösungen zum energieeffizienten Heizen, Kühlen und Lüften arbeitet KERMI täglich daran, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Das Produktportfolio reicht von Wärmepumpe/-speicher, Flächenheizung und -kühlung über Flach- und Designheizkörper bis hin zur Wohnraumlüftung und intelligenter Regelungstechnik. Alle Komponenten sind Teil des Systems x-optimiert, innerhalb dessen die Produkte je nach Bedarf kombiniert werden können - für maximale Effizienz und einen möglichst geringen Energieverbrauch.

Der Raumklima-Spezialist KERMI hat Ende November Kunden aus Bau- und Wohnungswirtschaft, Großhandel und Fachhandwerk zu einem exklusiven Event eingeladen. Die Gäste erhielten einen ersten Ausblick auf das Produktjahr 2026 - mit klarem Fokus auf innovative Wärmepumpenlösungen. Die Location Ziegelei101 in München bot den idealen Rahmen und verlieh der Veranstaltung mit industriellem Ambiente und eindrucksvoller Lichtinszenierung eine besondere Atmosphäre. Bilder: Kermi GmbH

Stetige Weiterentwicklung des Wärmepumpen-Portfolios

KERMI hat die Schlüsselrolle der Wärmepumpentechnologie für eine erfolgreiche Energiewende im Gebäudesektor früh erkannt. So bietet das x-change Portfolio eine breite Auswahl an Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen: von Luft/Wasser-, Wasser/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen bis hin zur reinen Trinkwasserwärmepumpe. Das Programm wird fortlaufend durch leistungsstarke Neu- sowie technische Weiterentwicklungen ergänzt.

Erste Neuheiten für das kommende Jahr präsentierte der Hersteller am 20. November vor rund 250 Gästen. Die Location Ziegelei101 in München bot mit ihrem industriellen Ambiente und einer eindrucksvollen Lichtinszenierung den idealen Rahmen für das Launch-Event.

x-change dynamic eco - Die „Einfach-für-Alle-Wärmepumpe“

Ein Produkt-Highlight ist die neue Wärmepumpen-Serie x-change dynamic eco. Sie kombiniert ein hervorragendes Preis-Leistungs­ Verhältnis mit bewährter KERMI-Qualität. Die Modelle S, M und L decken Leistungen bis 14 kW (A-7/W35) ab und überzeugen durch hohe Effizienz, leisen Betrieb, modernes Design, fortschrittliche Regelungstechnik und das umweltfreundliche Kältemittel R290. Ein doppelwandiger Kondensator sorgt zudem für maximale Sicherheit. Dank hohem COP und Energieeffizienzklasse A+++ profitieren Anwender von niedrigen Betriebskosten. Eine Kühlfunktion ist serienmäßig integriert.

x-change dynamic pro XL - ideal für Mehrfamilienhäuser & Gewerbe

Ein weiteres Highlight 2026 ist die neue x-change dynamic pro XL, die die hocheffiziente „pro“-Serie nach oben erweitert. Die zur Außenaufstellung konzipierte Luft/Wasser-Wärmepumpe deckt einzeln Leistungsanforderungen bis 30 kW (A-7/W55) ab. In Kaskade mit bis zu fünf Geräten sind bis zu 150 kW möglich - ideal für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Anwendungen. Wie die kleineren Modelle S, M und L arbeitet auch die XL mit dem natürlichen Kältemittel R290.

Stimmungsvolles Rahmenprogramm

Neben der Vorstellung der Produktneuheiten erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Bestsellerautor Frank Schätzing begeisterte mit einer inspirierenden Keynote. Darüber hinaus stellten sich die Vertriebsverantwortlichen der Geschäftsfelder Wärmeübertragung, Wärmeerzeugung, Klima & Lüftung sowie Pre-Sales vor und gaben wertvolle Impulse zu Zukunftsthemen. Beim entspannten Flying Dinner bot sich die Gelegenheit für persönlichen Austausch, während ein DJ für die passende musikalische Begleitung sorgte.