Fröling: SCHEITHOLZKESSEL S3 TURBO
Der S3 Turbo wird allen Ansprüchen eines modernen Scheitholzkessels gerecht und punktet mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der S3 Turbo ist bereits serienmäßig mit einem intelligenten PufferspeicherManagement ausgestattet und eignet sich sowohl als einfacher und technisch hochwertiger Einzelkessel, als auch als Zusatzkessel zu einer bestehenden Pellets-, Öl-, oder Gasfeuerung.
Besondere Merkmale:
- Großer Füllraum für 1/2 Meterscheite
- halbautomatische Wärmetauscher-Reinigung (WOS)
- Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse
- Regelung S-Tronic / S-Tronic Plus
- Hochtemperatur-Wirbelbrennkammer
- Spezial-Schwelgasabsaugung