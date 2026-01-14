14.01.2026  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: SCHEITHOLZKESSEL S3 TURBO

20 - 45 kW

Der S3 Turbo wird allen Ansprüchen eines modernen Scheitholzkessels gerecht und punktet mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der S3 Turbo ist bereits serienmäßig mit einem intelligenten Pufferspeicher­Management ausgestattet und eignet sich sowohl als einfacher und technisch hochwertiger Einzelkessel, als auch als Zusatzkessel zu einer bestehenden Pel­lets-, Öl-, oder Gasfeuerung.

Besondere Merkmale:

  • Großer Füllraum für 1/2 Meterscheite
  • halbautomatische Wärmetauscher-Reinigung (WOS)
  • Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse
  • Regelung S-Tronic / S-Tronic Plus
  • Hochtemperatur-Wirbelbrennkammer
  • Spezial-Schwelgasabsaugung
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
Anzeigen
NORMBAU GmbH
Armstrong Fluid Technology GmbH
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG
tecalor GmbH

DESTATIS:

09.01.2026

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Dezember 2025: +3,2 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.01.2026

Produktion im November 2025: +0,8 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.01.2026

Beantragte Regelinsolvenzen im Dezember 2025: +15,2 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung