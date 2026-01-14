Der S3 Turbo wird allen Ansprüchen eines modernen Scheitholzkessels gerecht und punktet mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der S3 Turbo ist bereits serienmäßig mit einem intelligenten Pufferspeicher­Management ausgestattet und eignet sich sowohl als einfacher und technisch hochwertiger Einzelkessel, als auch als Zusatzkessel zu einer bestehenden Pel­lets-, Öl-, oder Gasfeuerung.

Besondere Merkmale: