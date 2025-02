Die ISH 2025 geht unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ mit einem neuen Konzept an den Start. WOLF ist auch in diesem Jahr voll auf seine Kunden eingestellt und präsentiert auf der Weltleitmesse in Frankfurt seine Lösungen auf zwei Messeständen: für SHK-Profis in Halle 12 (Stand E03) und für den Bereich Air Handling in Halle 8 (Stand G68).

Einfach starke Lösungen im Bereich Heizung

Rund ums Thema Heiztechnik erleben ISH-Besucher bei WOLF einfach starke Lösungen für SHK-Profis – egal ob für Ein- und Mehrfamilienhäuser oder das Projektgeschäft. Ein besonderes Highlight ist die neue Leistungsgröße der Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-20/24.

Die perfekte Ergänzung für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten sind die kompakten Wohnungsstationen sowie die neuen Functionline Wohnraumlüftungen. Diese garantieren nicht nur höchsten Heiz- und Warmwasserkomfort, sondern sorgen auch für gesunde Raumluft und Schutz der Gebäudesubstanz.

Besonders einfach gelingt die Auslegung der WOLF Produkte durch praktische digitale Tools wie dem WOLF WohnraumlüftungsPlaner, die von den Besuchern direkt vor Ort getestet werden können. Abwechslungsreiche Vorträge im WOLF Forum mit praktischen Tipps runden den Messeauftritt in Halle 12 ab.

Digitales Messeerlebnis im Air Handling Bereich

Exklusiv für Klima-Profis präsentiert WOLF in Halle 8 zukunftsweisende Lösungen, die Nachhaltigkeit, Flexibilität und digitale Innovation in den Mittelpunkt rücken. Mit einem neuen Standkonzept wird dabei auch der Fokus neu ausgerichtet: weg von der reinen Produktpräsentation – hin zur projekt- und praxisorientierten Systemlösung. So viel sei vorab verraten: die Besucher erwartet hierbei ein digitales Messeerlebnis.

Ob praxisnahe Anwendungen oder Lösungen zur energetischen Sanierung – ergänzt wird das vielfältige Angebot durch die digitale Plattform myWOLF und auch der WOLF Campus wird mit seinem geballten Fachwissen rund ums Thema Air Handling in Halle 8 vertreten sein.

Mehr zu WOLF auf der ISH 2025: www.wolf.eu/ish.