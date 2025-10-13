Eine Dekarbonisierung im großen Stil schaffen Quartierslösungen und Nahwärmenetze. Ein Beispiel sind Großwärmepumpen, die in heterogen strukturierten Stadtvierteln Synergien schaffen können – etwa durch die Nutzung industrieller Abwärme oder durch die Kopplung mit Photovoltaikanlagen. Abbildung: Mitsubishi Electric

Ideen für Neubau, serielles Sanieren und energetisches Optimieren

Umfangreiches Portfolio für Kommunen, Wohnungswirtschaft und Industrieunternehmen

Einblick in Referenzen, Umsetzungsoptionen und erfolgreiche Projektabwicklungen

Vom 25. bis zum 27. November 2025 stellt Mitsubishi Electric auf der HEATEXPO in Dortmund praxiserprobte Technologien für die Wärme- und Kälteversorgung mit Zukunft vor. Auf dem Stand 4.F30 in Halle 4 der Westfalenhallen erwarten den Besucher vielfältige Lösungen, die die Städteentwicklung vor dem Hintergrund der Energiewende prägen. Experten stehen bereit, um Fragen zu Produkten zu beantworten, Referenzen sowie Umsetzungsoptionen vorzustellen und rund um eine erfolgreiche Projektabwicklung zu beraten.

Öffentliche Gebäude der Kommunen, Geschosswohnungsbau der Wohnungswirtschaft oder auch kommunale und private Gewerbeobjekte – angesichts steigender CO 2 -Anforderungen, Sanierungsstau im Bestand und knapper Budgets steht der gesamte Gebäudesektor unter Druck. Mehr denn je sind Lösungen gefragt, die schnell, zuverlässig und einwandfrei funktionieren. Moderne Kaltwasser- und Wärmepumpentechnologie spielt dabei die entscheidende Rolle: Sie findet längst nicht mehr nur in Ei nfamilienhäusern statt, sondern wird zunehmend zum Bestandteil von Quartierslösungen, Fern- und Nahwärmeversorgung. Als Aussteller auf der HEATEXPO – der europäischen Fachmesse für die Wärmeversorgung der Zukunft – will das Unternehmen aus Ratingen die dreitägige Veranstaltung nutzen, um ins Gespräch zu kommen und Impulse zu setzen. „Wir freuen uns schon sehr auf unsere Teilnahme an der HEATEXPO und auf den Austausch mit den Branchenexperten. Mit unserem umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsportfolio sind wir im Bereich der effizienten Kälte- und Wärmelösungen der optimale Partner in der Städteentwicklung“, erklärt Dror Peled, Deputy Division Manager bei Living Environment Systems, Mitsubishi Electric.

Dazu gehören Ideen, wie sich durch serielles Bauen Projekterfolge mit klaren Zeit- und Kostenvorteilen realisieren lassen. Ein Beispiel hierfür ist die externe Heizzentrale, die oftmals sowohl im Geschosswohnungsbau als auch im gewerblichen Umfeld eine ebenso planbare und kostensparende wie umgehend installierte und direkt einsatzfähige Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien bietet. Zudem präsentiert Mitsubishi Electric mit MELRent einen Mietservice für Wärmepumpen und Kaltwassersätze. Eine ideale Option, wenn Anlagen plötzlich ausfallen, Umsetzungszeiten überbrückt werden müssen oder temporäres Heizen oder Kühlen im Rahmen von Bauprojekten gefragt sind.

