Entdecken Sie in unseren neuesten Aktionen neben vielen weiteren Angeboten folgende Produkthighlights:

DW NEO Farbe:

Wählen Sie aus drei Farbausführungen, durch die sich unser beliebtes System DW NEO Farbe geschickt in jede Räumlichkeit einfügt: Graphitschwarz, Anthrazitgrau und Reinweiß.

DW-Light:

Das Allroundtalent DW-Light ist nicht nur für modernste Feuerungsanlagen geeignet, sondern besticht zudem durch seine matte Oberfläche mit seinem zeitlosen Design.

Lightpack:

Das dreischalige Hausschornsteinsystem Lightpack punktet unter anderem mit folgenden Eigenschaften:

Geringes Gewicht

Schnelle Verarbeitbarkeit

Feuchteunempfindliches Innenrohr

Innenrohr 10 Jahre Garantie

Kunststoff-Abgas-Anlagen:

In unserem Oktoberprospekt finden Sie außerdem eine exklusive Auswahl an Poly-Star-Artikeln, die wir mit größter Sorgfalt selbst herstellen.

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt