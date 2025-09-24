Schornsteintechnik Neumarkt: Unsere Sonderaktionen im Oktober - Gerüstet für die kalten Monate!
Entdecken Sie in unseren neuesten Aktionen neben vielen weiteren Angeboten folgende Produkthighlights:
DW NEO Farbe:
Wählen Sie aus drei Farbausführungen, durch die sich unser beliebtes System DW NEO Farbe geschickt in jede Räumlichkeit einfügt: Graphitschwarz, Anthrazitgrau und Reinweiß.
DW-Light:
Das Allroundtalent DW-Light ist nicht nur für modernste Feuerungsanlagen geeignet, sondern besticht zudem durch seine matte Oberfläche mit seinem zeitlosen Design.
Lightpack:
Das dreischalige Hausschornsteinsystem Lightpack punktet unter anderem mit folgenden Eigenschaften:
- Geringes Gewicht
- Schnelle Verarbeitbarkeit
- Feuchteunempfindliches Innenrohr
- 10 Jahre Garantie
In unserem Oktoberprospekt finden Sie außerdem eine exklusive Auswahl an Poly-Star-Artikeln, die wir mit größter Sorgfalt selbst herstellen.
Greifen Sie gleich zu!
Sie bekommen noch kein Exemplar unserer Sonderaktionen?
Dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht oder rufen uns an:
schornsteintechnik-neumarkt.de/contact
Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!
schornsteintechnik-neumarkt.de/news
Ihre Schornsteintechnik Neumarkt