Schornsteintechnik Neumarkt: Unsere Sonderaktionen im Oktober - Gerüstet für die kalten Monate!

Entdecken Sie in unseren neuesten Aktionen neben vielen weiteren Angeboten folgende Produkthighlights:

DW NEO Farbe:

Wählen Sie aus drei Farbausführungen, durch die sich unser beliebtes System DW NEO Farbe geschickt in jede Räumlichkeit einfügt: Graphitschwarz, Anthrazitgrau und Reinweiß.

 

DW-Light:

Das Allroundtalent DW-Light ist nicht nur für modernste Feuerungsanlagen geeignet, sondern besticht zudem durch seine matte Oberfläche mit seinem zeitlosen Design.

 

 

 

Lightpack:

Das dreischalige Hausschornsteinsystem Lightpack punktet unter anderem mit folgenden Eigenschaften:

  • Geringes Gewicht
  • Schnelle Verarbeitbarkeit
  • Feuchteunempfindliches Innenrohr
  • 10 Jahre Garantie

 

Kunststoff-Abgas-Anlagen:

In unserem Oktoberprospekt finden Sie außerdem eine exklusive Auswahl an Poly-Star-Artikeln, die wir mit größter Sorgfalt selbst herstellen.

Greifen Sie gleich zu!

Sie bekommen noch kein Exemplar unserer Sonderaktionen?

Dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht oder rufen uns an:

schornsteintechnik-neumarkt.de/contact

Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!

schornsteintechnik-neumarkt.de/news

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstr. 63
92318 Neumarkt i.d. Opf.
Deutschland
Telefon:  09181 - 26533-0
www.schornsteintechnik-neumarkt.de
