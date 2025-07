Der Stuttgarter Armaturenhersteller HANSA geht den nächsten Schritt in Richtung moderner, digitaler Kundenkommunikation: Ab sofort steht SHK-Profis, Endkunden und HANSA Partnern ein WhatsApp Service zur Verfügung. Die Umsetzung basiert auf einer datenschutzkonformen, browserbasierten Softwarelösung Made in Germany. Ob schneller Support, persönliche Betreuung im Außendienst oder gezielte HANSA Produkt- und Service-Updates: Die innovative Lösung ermöglicht einen direkten, unkomplizierten Dialog ohne zusätzliche App.

Ein Anruf hier, eine Mail dort: SHK-Profis kennen den Kommunikationsstress im Arbeitsalltag nur zu gut. Insbesondere bei spontanen Rückfragen auf der Baustelle ist schnelle Unterstützung oft entscheidend. Mit dem neuen WhatsApp-Service schließt der Armaturenhersteller HANSA jetzt eine wichtige Lücke in der Kommunikation. Informationen, Fotos oder Videos lassen sich direkt vom Einsatzort verschicken, ohne Formulare, ohne Weiterleitungen, dafür mit klaren Antworten, direkt und unbürokratisch und immer dann, wenn sie gebraucht werden.

Für Installateure bedeutet das weniger Missverständnisse, weniger Stress und vor allem eines – mehr Zeit für das Wesentliche. „WhatsApp ist in Deutschland bereits fest etabliert – rund 75% nutzen den Messenger täglich. Mit unserem neuen Service wird der Austausch für Installateure jetzt einfacher denn je: Fragen stellen, Fotos direkt von der Baustelle schicken und sofort Unterstützung erhalten‘‘, hält Heiko Leihbecher, Sales Director HANSA DACH, fest.

Zwei Nummern, ein Service: Effizienz im SHK-Alltag steigern

Um den Einstieg in den Austausch mit den Experten von HANSA so einfach wie möglich zu gestalten, stehen SHK-Profis ab sofort zwei WhatsApp-Kanäle zur Verfügung. Technische Fragen lassen sich direkt und unkompliziert über die HANSA Technik Hotline (+49 711 1614 333) klären. Wer hingegen aktuelle Informationen zu Produktneuheiten, Terminen, Schulungen oder dem HANSAplus Treueprogramm erhalten möchte, kann den allgemeinen HANSA WhatsApp Kanal (+49 711 1614 0) abonnieren. Ein einfacher „START“-Befehl genügt, um regelmäßig auf dem Laufenden zu bleiben. Zusätzlich haben die Ansprechpartner im Außendienst nun die Möglichkeit, individuell eine datenschutzkonforme Kontaktaufnahme via WhatsApp anzubieten. Besonders clever: Der WhatsApp-Kanal steht internationalen Installateuren und Kunden in mehreren Sprachen zur Verfügung. So können Nachrichten, Fotos und technische Informationen mühelos in der jeweiligen Landessprache ausgetauscht werden, was den Service für alle Beteiligten spürbar erleichtert.

Mehr Tempo, weniger Aufwand

Mit WhatsApp erweitert HANSA seine digitale Kundenkommunikation und der Service im SHK-Alltag wird deutlich beschleunigt und vereinfacht. „So machen wir unseren Service für alle, die auf der Baustelle schnelle Antworten brauchen, greifbarer und noch unkomplizierter,“ fasst Odysseus Lazos, Projektverantwortlicher für den HANSA WhatsApp Kanal, zusammen. „Das spart wertvolle Zeit, reduziert Missverständnisse und unterstützt unsere Partner genau da, wo es zählt: bei ihrer Arbeit vor Ort.“