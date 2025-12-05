Dieser Niedertemperaturkessel ist speziell geeignet für den kleinsten Leistungsbereich und kann auch bei geringsten Platzverhältnissen eingesetzt werden, wie beispielsweise bei Häusern ohne Keller. Der Nano-PK benötigt keinen Heizraum mehr (je nach örtlicher Bauordnung).



Mobile Steuerung - Smart-Home-App



Die Wartungsöffnungen sind vorne und oben, was die Installation und Wartung denkbar vereinfacht. Die Rauchrohranschlüsse sind variabel (links, hinten und oben). Das Hydraulikmodul ist optional integriert. Dieser Hargassner Heizkessel hat 5 Jahre Garantie laut Garantieschein und eine Energieeffizienzklasse bis zu A++.



Der Pelletkessel Nano-PK 6–15 ist zudem auch als Stückholz-Pellet-Kombi erhältlich.

Vorteile:

klein, kompakt - nur 0,45m² Platzbedarf

3-Seiten wandbündig aufstellbar

einfache Installation

Niedertemperaturwärmetauscher 53-75°C

höchster Wirkungsgrad über 95%

Energiesparzündung mit 300W

automatischer Schieberost mit Ascheverdichtungssystem und Füllstandsanzeige

integriertes Hydraulikmodul optional

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Entdecken Sie die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör gleich auf der Hargassner Webseite.

Blicken Sie mit 3D-Technologie in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel mittels Augmented Reality von seinen besten Seiten live direkt im zukünftigen Heizraum.

Mehr dazu