Besonders in kleinen Badezimmern zählt jeder Zentimeter Raumersparnis – der Platz will gut genutzt sein! Hierfür ist eine Viertelkreisduschwanne eine super Lösung.

Montiert in einer Ecke des Raumes spart sie Platz und fügt sich harmonisch in das gestalterische Gesamtbild ein und rundet es - im wahrsten Sinne des Wortes - ab. Zusätzlich zu den gleichschenkligen Wannen gibt es zum Beispiel auch das Modell Sito mit unterschiedlichen Seitenlängen. Einige Wannen sind mit Schürze verfügbar, einige ohne, einige mit Ablaufposition mittig, am Rand oder in der Ecke.

Folgend eine kleine Auswahl unserer aktuellen Viertelkreisduschwannen:

Sito R

80x90 / 80x100 / 90x80 / 90x100 / 100x80 / 100x90 cm

nicht gleichschenklig

Ausführung links / rechts

mit Schürze erhältlich (Bauhöhe mit Schürze 13,5 cm)

innere Tiefe 2,5 cm

Sanitäracryl





Arenal R

80x80 / 90x90 / 100x100 / 120x120 cm

gleichschenklig

80er / 90er mit Schürze erhältlich (Bauhöhe mit Schürze 14 cm)

innere Tiefe 2,5 cm

Sanitäracryl

Flat New R

90x90 / 100x100 cm

gleichschenklig

ohne Schürze

innere Tiefe 1,5 cm

Sanitäracryl

Stoneflat R

90x90 / 100x100 cm

gleichschenklig

ohne Schürze

innere Tiefe 1,5 cm

Mineralguss

Bei Interesse oder Rückfragen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?