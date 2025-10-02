Schröder Wannentechnik – Viertelkreisduschwannen für das kleine Bad.
Montiert in einer Ecke des Raumes spart sie Platz und fügt sich harmonisch in das gestalterische Gesamtbild ein und rundet es - im wahrsten Sinne des Wortes - ab. Zusätzlich zu den gleichschenkligen Wannen gibt es zum Beispiel auch das Modell Sito mit unterschiedlichen Seitenlängen. Einige Wannen sind mit Schürze verfügbar, einige ohne, einige mit Ablaufposition mittig, am Rand oder in der Ecke.
Folgend eine kleine Auswahl unserer aktuellen Viertelkreisduschwannen:
- 80x90 / 80x100 / 90x80 / 90x100 / 100x80 / 100x90 cm
- nicht gleichschenklig
- Ausführung links / rechts
- mit Schürze erhältlich (Bauhöhe mit Schürze 13,5 cm)
- innere Tiefe 2,5 cm
- Sanitäracryl
Arenal R
- 80x80 / 90x90 / 100x100 / 120x120 cm
- gleichschenklig
- 80er / 90er mit Schürze erhältlich (Bauhöhe mit Schürze 14 cm)
- innere Tiefe 2,5 cm
- Sanitäracryl
Flat New R
- 90x90 / 100x100 cm
- gleichschenklig
- ohne Schürze
- innere Tiefe 1,5 cm
- Sanitäracryl
Stoneflat R
- 90x90 / 100x100 cm
- gleichschenklig
- ohne Schürze
- innere Tiefe 1,5 cm
- Mineralguss
Bei Interesse oder Rückfragen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.
Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?