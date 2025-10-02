02.10.2025  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Schröder Wannentechnik – Viertelkreisduschwannen für das kleine Bad.

Besonders in kleinen Badezimmern zählt jeder Zentimeter Raumersparnis – der Platz will gut genutzt sein! Hierfür ist eine Viertelkreisduschwanne eine super Lösung.

Montiert in einer Ecke des Raumes spart sie Platz und fügt sich harmonisch in das gestalterische Gesamtbild ein und rundet es - im wahrsten Sinne des Wortes - ab. Zusätzlich zu den gleichschenkligen Wannen gibt es zum Beispiel auch das Modell Sito mit unterschiedlichen Seitenlängen. Einige Wannen sind mit Schürze verfügbar, einige ohne, einige mit Ablaufposition mittig, am Rand oder in der Ecke.

Folgend eine kleine Auswahl unserer aktuellen Viertelkreisduschwannen:

Sito R

  • 80x90 / 80x100 / 90x80 / 90x100 / 100x80 / 100x90 cm
  • nicht gleichschenklig
  • Ausführung links / rechts
  • mit Schürze erhältlich (Bauhöhe mit Schürze 13,5 cm)
  • innere Tiefe 2,5 cm
  • Sanitäracryl


Arenal R

  • 80x80 / 90x90 / 100x100 / 120x120 cm
  • gleichschenklig
  • 80er / 90er mit Schürze erhältlich (Bauhöhe mit Schürze 14 cm)
  • innere Tiefe 2,5 cm
  • Sanitäracryl

 

Flat New R

  • 90x90 / 100x100 cm
  • gleichschenklig
  • ohne Schürze
  • innere Tiefe 1,5 cm
  • Sanitäracryl

 

 

Stoneflat R

  • 90x90 / 100x100 cm
  • gleichschenklig
  • ohne Schürze
  • innere Tiefe 1,5 cm
  • Mineralguss

 

 

Bei Interesse oder Rückfragen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?

Schröder Wannentechnik GmbH
Schröder Wannentechnik GmbH
Zinkstraße 7
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon:  +49 0 52 42 9 68 01 0
www.schroeder-wannentechnik.de
Anzeigen
Viessmann Holding International GmbH
Hansa Armaturen GmbH
Buderus
SOREL® GmbH Mikroelektronik
EXHAUSTO by Aldes GmbH

DESTATIS:

30.09.2025

Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
mehr

Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
mehr

Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung