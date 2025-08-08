08.08.2025  Pressemeldung Alle News von Walraven

Walraven-Webinar „Brandschutz bei Rohr- und Kabelabschottungen - Abstandsregeln zwischen Systemen“

Praxisnahes Wissen, klare Antworten und direkte Umsetzbarkeit - live im kostenlosen Webinar mit Simon Christer

Rohr- und Kabelabschottungen spielen eine zentrale Rolle im baulichen Brandschutz. Doch wie werden sie fachgerecht geplant und ausgeführt? Welche spezifischen Anforderungen stellen die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und die jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise an die Einhaltung von Abständen zwischen verschiedenen Abschottungssystemen?

In unserem kompakten 45-minütigen Live-Webinar geben wir Ihnen fundiertes Fachwissen an die Hand: leicht verständlich, praxisnah aufbereitet und mit echtem Mehrwert für den Arbeitsalltag – ob auf der Baustelle, in der Planung oder im Fachhandel.

Unser Referent Simon Christer, geprüfter Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS), erläutert anhand konkreter Anwendungsbeispiele die wichtigsten Regelwerke und zeigt, wie typische Herausforderungen im Bereich der Abschottung effizient gelöst werden können. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Möglichkeit, individuelle Fragen direkt an den Experten zu stellen.

Brandschutz bei Rohr- und Kabelabschottungen – „Abstandsregeln zwischen Systemen“

20. August 2025
Beginn 08:30 Uhr
Dauer ca. 45 Minuten

Inhalte

  • Allgemeine Abstandsregeln nach MLAR und Verwendbarkeitsnachweis
  • Ausbildung von Versorgungsschächten im Walraven Nullabstandssystem
  • Projektunterstützung im Außendienst

Experte: Simon Christer, Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Jetzt anmelden

Übersicht über die nächsten Webinare der Walraven-Akademie:

Brandgeprüfte Befestigung oberhalb klassifizierter Unterdecken

21. Oktober 2025, Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

Nicht wesentliche Abweichung bei Rohrabschottungen

23. Oktober 2025, Beginn 10:30 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

Walraven-Akademie – Wissen aus der Praxis für die Praxis

Seit Jahrzehnten unterstützt Walraven Fachhandwerker, TGA-Planer, Brandschutzexperten und den Fachgroßhandel mit durchdachten Systemlösungen und technischem Support. Mit der Walraven-Akademie bieten wir darüber hinaus eine Plattform, um aktuelles Fachwissen aus erster Hand zu erhalten – praxisnah, kompakt und auf dem neuesten Stand der Technik.

Weitere Informationen, kommende Termine und Anmeldung unter:

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.

Walraven GmbH
Walraven GmbH
Karl-von-Linde-Strasse 22
95447 Bayreuth
Deutschland
Telefon:  0921 - 7560-0
www.walraven.com
Anzeigen
Hoval GmbH
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG
NIBE Systemtechnik GmbH
SHK eG

DESTATIS:

07.08.2025

Produktion im Juni 2025: -1,9 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.07.2025

Importpreise im Juni 2025: -1,4 % gegenüber Juni 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.07.2025

Erwerbstätigkeit nahezu unverändert im Juni 2025
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung