Walraven-Webinar „Brandschutz bei Rohr- und Kabelabschottungen - Abstandsregeln zwischen Systemen“
Rohr- und Kabelabschottungen spielen eine zentrale Rolle im baulichen Brandschutz. Doch wie werden sie fachgerecht geplant und ausgeführt? Welche spezifischen Anforderungen stellen die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und die jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise an die Einhaltung von Abständen zwischen verschiedenen Abschottungssystemen?
In unserem kompakten 45-minütigen Live-Webinar geben wir Ihnen fundiertes Fachwissen an die Hand: leicht verständlich, praxisnah aufbereitet und mit echtem Mehrwert für den Arbeitsalltag – ob auf der Baustelle, in der Planung oder im Fachhandel.
Unser Referent Simon Christer, geprüfter Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS), erläutert anhand konkreter Anwendungsbeispiele die wichtigsten Regelwerke und zeigt, wie typische Herausforderungen im Bereich der Abschottung effizient gelöst werden können. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Möglichkeit, individuelle Fragen direkt an den Experten zu stellen.
Brandschutz bei Rohr- und Kabelabschottungen – „Abstandsregeln zwischen Systemen“
20. August 2025
Beginn 08:30 Uhr
Dauer ca. 45 Minuten
Inhalte
- Allgemeine Abstandsregeln nach MLAR und Verwendbarkeitsnachweis
- Ausbildung von Versorgungsschächten im Walraven Nullabstandssystem
- Projektunterstützung im Außendienst
Experte: Simon Christer, Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)
Übersicht über die nächsten Webinare der Walraven-Akademie:
Brandgeprüfte Befestigung oberhalb klassifizierter Unterdecken
21. Oktober 2025, Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten
Nicht wesentliche Abweichung bei Rohrabschottungen
23. Oktober 2025, Beginn 10:30 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten
Walraven-Akademie – Wissen aus der Praxis für die Praxis
Seit Jahrzehnten unterstützt Walraven Fachhandwerker, TGA-Planer, Brandschutzexperten und den Fachgroßhandel mit durchdachten Systemlösungen und technischem Support. Mit der Walraven-Akademie bieten wir darüber hinaus eine Plattform, um aktuelles Fachwissen aus erster Hand zu erhalten – praxisnah, kompakt und auf dem neuesten Stand der Technik.
Weitere Informationen, kommende Termine und Anmeldung unter:
- Mehr auf der Walraven-Akademie-Webseite
- Rückfragen gerne an: akademie.de(at)walraven.com
Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.