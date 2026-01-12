Im vierten Quartal 2025 haben sich die Preise für Holzhackschnitzel leicht nach oben bewegt. Nach Angaben des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) ist der Durch­schnittspreis für die Qualitätsklasse A1 bei einer Abnahme von 80 Schüttraummetern (SRM) um 1,09 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.

Die Preisentwicklung ist vor allem durch die derzeitige Situation am Holzmarkt geprägt. Verände­rungen bei Angebot und Verarbeitung wirken sich auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen aus und beeinflussen damit auch die Preisbildung bei Holzhackschnitzeln.

„Trotz der angespannten Rahmenbedingungen zeigen sich die Preise für A1-Hackschnitzel insge­samt stabil“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. „Die derzeitigen Entwicklungen spiegeln vor allem die verhaltene Marktdynamik wider und weniger eine stark steigende Nachfrage.“

Ungeachtet der leichten Preissteigerung bleiben Hackschnitzel eine wirtschaftlich attraktive Option für die Wärmeversorgung. Im Vergleich zu fossilen Energieträgern ergibt sich weiterhin ein deutli­cher Kostenvorteil: Gegenüber Heizöl sind Hackschnitzel rund 38 Prozent günstiger, im Vergleich zu Erdgas sind es etwa 49 Prozent.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Unter­nehmen, die Hackschnitzel produzieren, können ihre Verkaufspreise für alle Qualitätsklassen frei­willig beim DEPI melden. So tragen sie zu einer verlässlichen Datenlage und Marktbeobachtung bei.

Der Erhebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Quali­tätsklasse B beruht auf der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegehalt < 5 m-%, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A1, 4. Quartal 2025:

37,61 €/SRM

4,61 ct/kWh

230,26 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/t atro

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)