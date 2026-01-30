ÖkoFEN sucht Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) (in Oberbayern, Raum Landshut/Rosenheim, PLZ-Gebiet 81, 83, 84 und 85)
Vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage: ÖkoFEN liefert marktführende Heizsysteme für private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Träger. Mit unseren leistungsstarken Produkten bis zu 520 kW bieten wir hocheffiziente Pelletkessellösungen auf dem neuesten Stand der Technik sowie innovative Wärmepumpen für das Ein- und Zweifamilienhaus. Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir einen engagierten Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst, der das Vertriebsgebiet Oberbayern, Raum Landshut/Rosenheim (PLZ-Gebiet 81, 83, 84 und 85) betreut.
Ihre Zukunft bei ÖkoFEN
Selbstständig arbeiten
Sie profitieren von einem selbstständigen Arbeitsalltag, in dem Sie sich Ihre Aufgaben weitgehend selbst einteilen können.
Job in der Region
Arbeiten Sie dort, wo Sie sich Zuhause fühlen und man IhnenVertrauen in Ihr Können entgegenbringt - für grüne Wärme in Ihrer Heimatregion!
Miteinader
Es erwartet Sie ein motiviertes Team und ein respektvoller Umgang auf allen Ebenen im Unternehmen.
Job für die Zukunft
Starten Sie in der aufstrebenden Branche der erneuerbaren Energien durch! Werden Sie ein aktiver Teil der Wärme- und Energiewende.
Ihre Aufgaben
- Technische Beratung und Produktpräsentation bei Heizungsfachbetrieben, Planern, kommunalen Entscheidungsträgern sowie Gewerbe- und Privatkunden
- Akquisition und Gewinnung neuer Kunden
- Auf- und Ausbau von langfristigen Partnerschaften im SHK-Handwerk
- Selbständige Betreuung Ihres Verkaufsgebietes (PLZ-Gebiet 56 und 65)
- Markt- und Wettbewerbsbeobachtung in Ihrem Verkaufsgebiet
Ihr Profil
- Verkäuferpersönlichkeit mit Berufserfahrung in der Haus- oder Heizungstechnik
- Sehr gutes technisches Verständnis
- Organisationstalent und gute Kommunikationsfähigkeit
- Überzeugendes Auftreten, gute Selbstorganisation und Argumentation
- Freude am Umgang mit Menschen, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung
- Gute MS-Office Kenntnisse
Wir bieten Ihnen
- Eine verantwortungsvolle Vertriebsposition
- Hochwertige und marktführende Produkte im Bereich Pelletkesseltechnik und Wärmepumpe
- Attraktive Vergütung, Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Ein motiviertes Team und ein modernes Arbeitsumfeld
Wollen Sie bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewerben Sie sich!
Warum auch Sie Teil unseres ÖkoFEN Teams werden sollten?
Per DU auf allen Ebenen
Flache Hierarchien und das DU prägen unseren Arbeitsalltag und schaffen eine familiäre, angenehme Arbeitsatmosphäre.
Top-Arbeitsequipment
Wir statten Sie mit Equipment aus, das für ihren Job wichtig ist: sehr gut ausgestattets Firmenfahrzeug, Laptop und Smartphone.
Gemeinsam für die Umwelt
Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Jede Pelletheizung reduziert den CO2-Ausstoß so viel wie drei Dieselautos weniger auf den Straßen.
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben umweltfreundliche Pelletheizungen & Wärmepumpen an drei Standorten in Österreich. Mehr als 90 % unserer Produkte werden ins Ausland exportiert. Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiter:innen. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und es wird auf jeden einzelnen Mitarbeiter Wert gelegt.
Na, haben wir Ihr Interesse geweckt?
Worauf warten Sie dann noch? Schicken Sie uns Ihre Bewerbung per Mail an bewerbung@oekofen.de
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Schelmenlohe 2 | 86866 Mickhausen
08204 / 29 80-0 • bewerbung(at)oekofen.de