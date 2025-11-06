Ideal Standard, eine Marke der Villeroy & Boch Gruppe, setzt die erfolgreiche Partnerschaft mit Roberto Palomba als Chief Design Officer fort. Die intensive Zusammenarbeit mit dem renommierten Architekten und Designer unterstreicht das klare Ziel der Gruppe, den designorientierten Erfolg von Ideal Standard auszubauen und die Marke weltweit als führenden Namen für zugängliches, zeitgenössisches Design zu etablieren.

Seit 2018 prägen Roberto Palomba und sein Mailänder Studio Palomba Serafini Associati die moderne Design-DNA von Ideal Standard. Mit seinem an den menschlichen Bedürfnissen orientierten Design-Ansatz gelingt es Palomba, das reiche Erbe der Marke geschickt mit den Anforderungen des modernen Lebens und den sich ändernden Kundenerwartungen zu verbinden. Seine Designphilosophie zielt darauf ab, langlebige Produkte zu entwerfen, die Form und Funktion harmonisch vereinen und damit einen bleibenden Wert und zeitlose Relevanz schaffen.

Seit Jahrzehnten steht Ideal Standard für herausragendes Design und die Zusammenarbeit mit visionären Gestaltern - darunter Achille Castiglioni, Schöpfer der Serien Linda und Aquatonda; Paolo Tilche, Designer des ikonischen Conca-Waschbeckens; sowie Gae Aulenti und Mario Bellini, deren Arbeiten in Architektur und Industriedesign die Designkultur nachhaltig geprägt haben. An dieses reiche Erbe knüpft Roberto Palomba an, führt die kreative Tradition fort und bringt gleichzeitig frische, neue Perspektiven ins Baddesign.

Unter dem Dach der Villeroy & Boch Gruppe schlägt Ideal Standard ein neues Kapitel auf und bleibt zugleich seiner modernen, architektonisch inspirierten Formensprache treu. Mit der Verbindung aus zeitgenössischer Ästhetik, leistungsorientierter Technologie und erstklassiger Fertigung bietet die Marke weiterhin markante, langlebige Badlösungen für das Smart-Premiumsegment. Mit seinem Design-Erbe, der gestärkten Innovationskraft der Gruppe und einer klaren Zukunftsvision ist Ideal Standard optimal aufgestellt, seine führende Rolle im internationalen Baddesign auszubauen.

Zu seiner fortlaufenden Partnerschaft mit der Marke sagt Roberto Palomba: „Ich übernehme diese Aufgabe gerne, denn sie erlaubt mir, mich auf das zu konzentrieren, was mir am wichtigsten ist: gutes Design. Ich war schon immer davon überzeugt, dass Design ein Recht und kein Luxus sein sollte. Mein Ziel ist es, hochwertige Produkte zu schaffen, die für ein breites Publikum zugänglich sind - eine Philosophie, die tief in der Geschichte und Kultur von Ideal Standard verwurzelt ist. Genau deshalb bin ich hier. Meine Arbeit dreht sich heute um eine Frage, die sowohl einfach als auch komplex ist: Was heißt es eigentlich, demokratische Qualität zu schaffen? Die große Herausforderung besteht darin, die Leitprinzipien zu definieren und die Idee des demokratischen Designs in eine greifbare und messbare Realität zu überführen.“

„Auf dem starken Design-Erbe von Ideal Standard aufbauend, ist es unser Ziel, die Marke weltweit als führenden Namen für zugängliches, zeitgenössisches Design zu etablieren“, erklärt Sven Ullrich, Executive Vice President Marketing, R&D und Produktmanagement bei Villeroy & Boch. „Wir haben sehr ehrgeizige Pläne für die Zukunft und eine ganz klare Vorstellung davon, wohin wir die Marke entwickeln wollen. Die kreative Führung von Roberto Palomba und seine Expertise im Baddesign haben die einzigartige Identität von Ideal Standard entscheidend geprägt - und sie werden auch weiterhin eine Schlüsselrolle für das Wachstum und den Erfolg der Marke spielen.“

Ein gutes Beispiel für Palombas Designansatz ist La Dolce Vita®, eine seiner neuesten Kollektionen aus den Atelier Collections. Hier lässt er sich vom ikonischen Zeta-Waschbecken aus den 1950er- Jahren inspirieren und interpretiert dessen charakteristische geschwungene Form als wiederkehrendes Motiv neu. So verbindet er zeitlose Ästhetik mit italienischem Flair und praktischer Funktionalität.

Ebenso zeigt die Kollektion i.life - mit der neuesten Ergänzung i.life O - wie durchdachtes Design und vielseitige Lösungen jedem Lebensstil gerecht werden können. Sie macht gutes Design zugänglich - unabhängig von der Größe oder dem Schnitt des Badezimmers.

Palombas fortgesetzte kreative Leitung stellt sicher, dass Ideal Standard eine prägende Designstimme im Badsegment bleibt und als führender Name für zugängliches, zeitgenössisches Design relevante, an menschlichen Bedürfnissen orientierte Lösungen für das moderne Leben bietet.