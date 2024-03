Die ersten Mitarbeiter von Koch + Thüner haben bereits eine Produktschulung bei CONTI+ in Wettenberg absolviert. Im Bild (v.l.n.r.): Hans-Dieter Koch (Geschäftsführer Koch + Thüner), Key Account Manager Udo Stukenbrock von CONTI+ sowie die beiden Koch + Thüner Kundendienst-Monteure Udo Schweiger und Lothar Schildmann. Foto | Copyright: Koch + Thüner

Dabei unterstützen die Haustechnik-Spezialisten aus Herford mit ihrem rund 70 Personen starken Team den CONTI+ Kundendienst in der Region Ostwestfalen. Koch + Thüner ist seit 40 Jahren mit Produkten und Dienstleistungen im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro sowohl für den Privathaushalt als auch die Industrie im Einsatz. Auf dem Firmengelände in Herford können sich die Kunden zudem auf einer Ausstellungsfläche von 500 m2 über aktuelle Badtrends informieren und sich ihr Traumbad als CAD-Zeichnung entwerfen lassen.

Hans-Dieter Koch, Geschäftsführer der Koch + Thüner GmbH: „Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich mit CONTI+ zusammen. Daher freue ich mich sehr, dass wir diese Zusammenarbeit jetzt weiter ausbauen. Die ersten Mitarbeiter unseres Unternehmens waren bereits in Wettenberg und haben eine umfangreiche Schulung zu den CONTI+ Produkten erhalten. Selbstverständlich sind alle Koch + Thüner Mitarbeiter auch nach der VDI-Richtlinie 6023 zur Hygiene in Trinkwasser-Installationen geschult. Damit sind wir bestens auf alle Kundendienst-Einsätze vorbereitet.“ Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH, ergänzt: „Unsere Kunden aus dem Objektgeschäft profitieren in erheblichem Maße von der Zusammenarbeit. Nicht zuletzt aufgrund der 24-Stunden-Servicehotline von Koch + Thüner erhalten sie quasi ein Rundum-Sorglos-Paket und werden jederzeit von erfahrenen und kompetenten Kollegen betreut.“

Weitere Informationen:

www.koch-thuener.de/

conti.plus