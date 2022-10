Das Thema Ressourcenschonung betrifft nicht nur Bereiche wie Wasser und Energie, sondern auch Rohstoffe und Produktionsmaterialien. Für die Herstellung seiner Produkte verwendet DELABIE verschiedene recycelte und recycelbare Rohstoffe, die bei lokalen Lieferanten in größtmöglicher Nähe zu den Produktionsstätten beschafft werden.

Die Armaturenkörper und die verarbeiteten Bestandteile bestehen größtenteils aus Messing. Dieses Material bietet einen doppelten Vorteil, da es zugleich widerstandsfähig und recycelbar ist. Das von DELABIE verwendete Messing besteht zu 99 % aus recycelten Rohstoffen.

Die Hygiene-Accessoires und die Sanitär-Ausstattung werden aus Edelstahl gefertigt, der zu 50 bis 65 % aus recycelten Materialien besteht und 100 % recycelbar ist.

Darüber hinaus werden noch weitere recycelbare und/oder recycelte Rohstoffe verwendet, zum Beispiel Zamak und Aluminium. Auf diese Weise leistet DELABIE einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und zum Schutz der Umwelt.

Umweltschonende Materialien

DELABIE verwendet umweltschonende Materialien. Schwermetalle wie Blei und Nickel kommen nur begrenzt zum Einsatz, um dafür zu sorgen, dass die Produkte mit der 4MS-Initiative konform sind und insbesondere die Zertifizierungen WRAS, ACS und KTW erhalten.

DELABIE verwendet Messing mit einem möglichst geringen Bleigehalt, gemäß den Vorschriften, in seiner Gießerei in Portugal. Das Unternehmen bietet auch eine DZR-Version, die die Abgabe von Zink ins Wasser begrenzt. Dies ermöglicht es, selbst die strengsten Normen einzuhalten, vor allem in Australien und in den skandinavischen Ländern. Die verwendeten Materialien erfüllen außerdem die Anforderungen der REACH-Verordnung (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Die in den Produkten von DELABIE verwendeten Rohstoffe sind somit völlig unbedenklich und gehen nicht ins Wasser über.

Die Produkte von DELABIE: nachhaltige Verwendung

Die Produkte von DELABIE sind das Gegenteil von geplanter Obsoleszenz. Sie wurden speziell durchdacht und sind auf größtmögliche Langlebigkeit ausgelegt, was ihnen einen ökologischen Vorteil verschafft. Die verwendeten Materialien sind äußerst widerstandsfähig und wartungsfreundlich, insbesondere dank der Standardisierung der Ersatzteile. Die Produkte sind langlebig, zuverlässig, leicht zu warten und haben 10 Jahren Garantie.

DELABIE übernimmt auch in anderen Bereichen Verantwortung. Alle Informationen zur Corporate Social Responsibility von DELABIE gibt es hier.