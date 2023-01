Mit dem neuen Unternehmensbereich Ochsner Second Life® startet Ochsner als Hersteller von High-End-Wärmepumpen eine Nachhaltigkeitsoffensive. Ziel ist es, die Lebensdauer von Wärmepumpengeräten signifikant zu verlängern und dadurch Ressourcen zu schonen, Energie zu sparen und Abfall zu vermeiden.

Reparieren und weiterverwenden statt ersetzen

Bei der Entwicklung und Produktion der Geräte verfolgt Ochsner das Konzept des Total-Renewable-Managements. Die Fertigungsgüte ist auf eine hohe Lebensdauer und eine jahrzehntelange Nutzung ausgelegt. Die Komponenten müssen einzeln tauschbar sein, damit bei einem Defekt nur einzelne Teile zu ersetzen sind. Das rechnet sich ökologisch und wirtschaftlich, denn ältere Geräte können dadurch länger eingesetzt werden. Konsequent fortgesetzt wird diese Strategie durch den Werkskundendienst, der alle Aufgaben für die Anlagen übernimmt, von der Inbetriebnahme über den Service bis zur Störungsbehebung. Mit Ochsner Second Life® geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und startet eine Offensive exklusiv für seine Systempartner.

Drei starke Säulen für eine längere Produktnutzung

Ochsner Second Life® verlängert nochmals die Nutzungsdauer von Wärmepumpen und gibt ihnen ein zweites Leben. Die Offensive basiert auf drei Ansätzen:

Refurbishing von defekten Geräten

Generalüberholung und Vertrieb von Gebrauchtmaschinen und Wärmepumpen mit Schönheitsfehlern

Verkauf von Second Life-Ersatzteilen

Refurbishing: Aus alt wird neu

Beim Refurbishing werden gebrauchte Wärmepumpen von Ochsner generalüberholt. Nach der technischen Überarbeitung und Prüfung erhalten diese Geräte eine neue Verpackung und können als ausgezeichnetes Second Life-Gerät wieder verkauft werden. Auf diese Weise bietet Ochsner seinen Partnern die bestmögliche Hilfestellung bei der Weiterverwendung ausgemusterter Maschinen. Ein Gerät wird zu Ochsner geschickt und geht nach dem Refurbishing retour zum Installateur, der es erneut verkaufen kann.

Vertrieb von Rückläufern: Neustart statt Entsorgung

In der Praxis kann es gelegentlich zu Rückläufern von Neugeräten kommen, zum Beispiel durch Transportschäden oder Fehlbestellungen wie etwa einen zu kleinen Speicher. Im Werk werden solche Retouren geprüft und wiederaufbereitet. Nach diesem Prozess sind die Maschinen oder Komponenten fit wie ein Neugerät und bereit für den zuverlässigen Einsatz. Auf www.my-ochsner.com werden sie den Partnern zu einem günstigeren Preis angeboten und sind sofort verfügbar.

Ersatzteil-Recycling: Für langes Teileleben

Zu Ochsner Second Life® gehört auch das Recycling von Ersatzteilen. Ochsner baut intakte Komponenten und Teile aus Geräten aus, die als Ganzes nicht mehr repariert werden können, und bietet sie nach eingehender Prüfung den Partnern im Long Life Service an. Damit können Fachbetriebe Altanlagen mit gebrauchten und geprüften Ersatzteilen instandsetzen. Endkunden können eine Altanlage noch einige Jahre betreiben, wenn sie die Investition in eine neue Wärmepumpe aufschieben möchten.

Die drei Service-Angebote der Ochsner Second Life®-Offensive wurden in enger Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und Installationspartnern ins Leben gerufen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Initiative in der Praxis funktioniert. Noch in der Testphase wurden knapp 350 Wärmepumpen teilweise oder ganz wiederverwertet.

Sie wollen mehr zu Ochsner Second Life® wissen?

Dies ist Ihr Ansprechpartner:

Hannes Brandner – Leiter Second Life®

Secondlife(at)ochsner.com