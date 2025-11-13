Pentair JUNG PUMPEN - Webinar: Dichtheits- und Funktionsprüfung - Online-Informationsvortrag Dichtheitsprüfung
Seminarinhalte
SCHWERPUNKT
Möglichkeiten / Potenziale bei Sanierung und Erneuerung defekter Grundleitungen kennenlernen.
SEMINARINHALTE
- Potentiale / Schadensstatistik
- Gesetzliche Grundlagen auf Bundes- / Landesebene
- Anforderungen an den Sachkundigen
- Aktuelles Landeswassergesetz NRW
- Selbstüberwachungsverordnung StüwVO Abw. NRW
- Angebote zur Qualifizierung
VIDEOS
ForumTalk #2: Dichheitsprüfung an erdverlegten Abwasserleitungen - Ingenieurbüro Günzel - Herr Günzel
ForumTalk #19: Dichtheitsprüfung - rechtsicher beraten! BRANDI Rechtsanwälte
Termine
08.01.2026 14:15 bis 14:45 Uhr, Online
Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
100 Teilnehmer
Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Kanalsanierer,
Mitarbeiter von Kommunen,
Planer,
Tiefbauer,
Wohnungsbaugesellschaften
Dokumente
Themenplan Online IV-DHP