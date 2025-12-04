04.12.2025  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN - Webinar: Dichtheits- und Funktionsprüfung - Online-Informationsvortrag Dichtheitsprüfung

Am 08.01.2026 um 14:15 bis 14:45 Uhr, Online

Seminarinhalte

SCHWERPUNKT

Möglichkeiten / Potenziale bei Sanierung und Erneuerung defekter Grundleitungen kennenlernen.

SEMINARINHALTE

  • Potentiale / Schadensstatistik
  • Gesetzliche Grundlagen auf Bundes- / Landesebene
  • Anforderungen an den Sachkundigen
  • Aktuelles Landeswassergesetz NRW
  • Selbstüberwachungsverordnung StüwVO Abw. NRW
  • Angebote zur Qualifizierung

VIDEOS

ForumTalk #2: Dichheitsprüfung an erdverlegten Abwasserleitungen - Ingenieurbüro Günzel - Herr Günzel

ForumTalk #19: Dichtheitsprüfung - rechtsicher beraten! BRANDI Rechtsanwälte

Termine

08.01.2026   14:15 bis 14:45 Uhr, Online

Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
100 Teilnehmer

Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Kanalsanierer,
Mitarbeiter von Kommunen,
Planer,
Tiefbauer,
Wohnungsbaugesellschaften

Dokumente
Themenplan Online IV-DHP

Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
