TGA-Fachplanertagung mit aktuellen Themen

Neun Termine in fünf Monaten

Positive Bilanz dank zufriedener Teilnehmender und sehr gutem Feedback

Neun Termine, fünf Monate und rund 400 Teilnehmende: Mit großem Erfolg ist die TGA-Fachplanertagung – eine von Mitsubishi Electric initiierte Veranstaltungsreihe – im März 2025 zu Ende gegangen. Die Tagungen, die seit November 2024 an verschiedenen Standorten überall in der Republik stattfanden, boten den Teilnehmenden einen Tag voller fundierter Informationen und praxisnaher Lösungen. Als aktuell diskutierte und damit hochrelevante Inhalte standen dabei die drei Themenfelder

F-Gase-Verordnung – Status quo und Ausblick –, alternative Heiz- und Kühlkonzepte für Gebäude sowie gesetzliche Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Fokus.

Im ersten Themenblock rund um die F-Gase-Verordnung erfuhren die Teilnehmenden alles über die neuen Regelungen für HFKW-Kältemittel ab 2025, den verschärften Phase-down-Mechanismus und die CO 2 -Äquivalent-Bepreisung. Außerdem informierten die Referenten von Mitsubishi Electric über die Anforderungen im Umgang mit HFO- und natürlichen Kältemitteln sowie Maßnahmen gegen illegalen Kältemittelimport.

Eine übersichtliche Auflistung aller bei Mitsubishi Electric verwendeten Kältemittel bietet auch die Website Kältemittel im Überblick: www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/kaeltemittel-uebersicht-64.html. Interessierte erfahren hier mehr über die Eigenschaften und spezifischen Vorteile des jeweiligen Kältemittels und erhalten zudem einen Fakten-Überblick über die F-Gase-Verordnung, der als ausführlichere Version als Download bereitsteht.

Wie Wärmepumpen als zentrale Lösung für die Wärmewende eingesetzt werden können, war Inhalt des zweiten Themenfelds. Mitsubishi Electric stellte seine vielfältigen und auf unterschiedlichen Technologien basierenden Wärmepumpenlösungen zum Heizen und Kühlen sowohl für Bestandsgebäude als auch für Neubauten vor. Die Teilnehmenden erfuhren, wie sie mit innovativen Wärmepumpen-Technologien den Energieverbrauch senken, die Umwelt schonen und so einen wichtigen Schritt Richtung Dekarbonisierung des Gebäudebestands gehen können. Darüber hinaus wurden auch digitale Tools für eine effiziente Anlagensteuerung besprochen. In einem anschließenden Gastvortrag beschäftigten sich im Wechsel der BTGA (Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung), der FGK (Fachverband Gebäude-Klima) sowie der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) mit gesetzlichen Vorgaben in der Gebäudeautomation von Nichtwohngebäuden und der Netzdienlichkeit von strombetriebenen Anlagen bei Wohngebäuden. Damit rundeten sie die Veranstaltung erfolgreich ab, für deren Teilnahme es dena-Fortbildungspunkte (Deutsche Energie-Agentur) gab.

„Mit der TGA-Fachplanung wollten wir wertvolle Impulse für die Zielgruppe der Planenden und Projektentwickelnden liefern und zugleich eine gute Möglichkeit bieten, um sich optimal auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten“, erklärt Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems. Dieses Ziel wurde erreicht, wie das zahlreiche positive Feedback bestätigt. „Vor allem bei der Auswahl der Themen wurde uns mehrfach versichert, dass wir diese schlüssig aufbereitet und gut zusammengestellt haben. Auch wurde die Organisation, Strukturierung und Atmosphäre der rundum interessanten Veranstaltung lobend hervorgehoben – ebenso wie die Möglichkeit, das eigene Kontaktnetzwerk zu erweitern. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und nehmen dies als Ansporn, um mit der nächsten Fachplanertagung genau an diesem Punkt weiterzumachen. Mit Themen, die dann aktuell sind. Mit Referenten, die das Fachwissen gut präsentieren können, und vielleicht sogar mit noch mehr Teilnehmenden.“

Bevor Mitsubishi Electric zur nächsten TGA-Fachplanertagung einlädt, wird das Unternehmen bei anderen spannenden Veranstaltungen dabei sein. Eine davon ist die zweite Baustellenbesprechung, die im Rahmen des Macher-Netzwerks „Neues Bauen – 80 Sekunden“ vom 24. bis 25.06.2025 in der Location MaHalla in Berlin stattfindet. Im Fokus steht die Frage, wie sich die nötigen Weichen für ein neues Bauzeitalter stellen lassen, über die Mitsubishi Electric als Netzwerk-Mitglied mit Entscheidungsträgern und Innovatoren aus Politik, Bau- und Immobilienwirtschaft diskutieren wird. Mehr Informationen gibt es unter: www.mitsubishi-les.com/de-de/messen-events