Sanitärfachbetriebe, Handwerker, Bäderstudios, Architekten und Planer können sich auf der Messe Branchentreff DIREKT am 27. September in Neumarkt (Oberpfalz) und am 11. Oktober 2023 in Hannover rund um die Themen Bad, Sanitär, Heizung und Service informieren und Branchenkontakte knüpfen. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG

Bereits zum zehnten Mal heißt der Branchentreff DIREKT im Herbst 2023 Fachbesucher aus ganz Deutschland willkommen. Der Auftakt des Messejubiläums findet am 27. September in Neumarkt in der Oberpfalz statt. Nur zwei Wochen später, am 11. Oktober 2023, öffnet auch das Hannover Congress Centrum seine Tore für die traditionsreiche Veranstaltung rund um die Themen Bad, Sanitär, Heizung und Service. Neben über 30 weiteren namhaften Herstellern und Dienstleistern aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb präsentiert auch Messe-Mitorganisator HSK Duschkabinenbau seine neuesten Produktlösungen für eine moderne Badausstattung und -sanierung.

Innovationen aufspüren, Trends diskutieren, Kontakte knüpfen – als wichtige Branchenplattform für den SHK-Bereich bietet der Branchentreff DIREKT im Jahr 2023 gleich zwei Termine, an denen Sanitärfachbetriebe, Handwerker, Bäderstudios, Architekten und Planer exklusive Einblicke in unterschiedlichste Produktbereiche erhalten und Geschäftsbeziehungen festigen können. Jeweils ab 9 Uhr kann das Fachpublikum die Messestände der Hersteller in der Großen Jurahalle in Neumarkt sowie im Congress Centrum in Hannover besuchen. Auf über 3.000 m² Messefläche wird von Duschkabinen über wasserführende Armaturen und Badewannen bis hin zu alternativen Energiesystemen und spezialisierter Software alles ausgestellt, was aktuell in der SHK-Branche von Relevanz ist.

Besucher des HSK Messestands dürfen sich auf interessante Produktneuheiten für die Ausstattung moderner, funktionaler und trendstarker Badwelten freuen. Darüber hinaus geben die Badexperten wertvolle Informationen über Lösungen zur unkomplizierten Teilsanierung aus einer Hand sowie Wärmekonzepte im Bad. HSK Geschäftsführer Joachim Schulte-Lohgerber sieht dem Branchen-Event erwartungsfroh entgegen: „Als Familienunternehmen mit langer Tradition liegt uns der persönliche Austausch mit unseren Partnern und Kunden aus dem Sanitärbereich besonders am Herzen. Der Branchentreff DIREKT bietet hierfür die ideale Plattform.“

Eintritt und Catering sind für das angemeldete Fachpublikum auf dem Branchentreff DIREKT kostenfrei. Interessierte registrieren sich für die Veranstaltungen in Neumarkt bzw. Hannover vorab online unter www.branchentreff-direkt.de.