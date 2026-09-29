Speziell für die Heizungsmodernisierung hat Buderus die Wärmepumpen-Hybridkessel Logano plus KBH192i und KBH195i entwickelt. Im Juli 2026 führt der Systemexperte diese neuen Wärmeerzeuger am Markt ein – den Gas-Wärmepumpen-Hybridkessel Logano plus KBH192i mit den Leistungsgrößen 15, 22 und 30 kW sowie den Öl-Wärmepumpen-Hybridkessel Logano plus KBH195i mit 19 und 25 kW. Somit eignen sich beide Systeme auch für größere Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit HYBRID plus als Weiterentwicklung von Hybrid Excellence haben Anlagenbetreiber die Option, die Wärmeerzeuger auf monoenergetischen Betrieb als Wärmepumpen-Inneneinheit mit einem elektrischen Zuheizer Logatherm EHS-F umzurüsten.

Die Hybridkessel lassen sich mit bis zu 100 Prozent erneuerbaren, gasförmigen beziehungsweise flüssigen Brennstoffen betreiben. Der Logano plus KBH192i ist sogar für einen Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff ausgelegt, ab 2029 soll dafür ein entsprechendes Umrüstset zur Verfügung stehen. Beide Wärmepumpen-Hybridkessel sind mit den Buderus Wärmepumpen der Reihe WLW-MB A H kompatibel. Eine spätere Umrüstung auf eine vollelektrische Wärmepumpen-Inneneinheit ist ohne großen Aufwand möglich. So modernisieren Anlagenbetreiber ihr Heizsystem Schritt für Schritt und können flexibel die Art der Wärmeerzeugung wählen, die optimal zu ihren Anforderungen, verfügbarem Budget und den baulichen Gegebenheiten passt.

Intelligente Steuerung mit dem IHM200

Bereits werkseitig ist der Hybridmanager IHM200 in der Regelung integriert, er steuert den Betrieb des Systems und bindet die Wärmepumpe in das Regelsystem des Heizsystems ein. Auf Basis der eingestellten Regelungsstrategie entscheidet das System anhand der Energiepreise oder mit Fokus auf lange Wärmepumpenlaufzeiten über die Art der Wärmeerzeugung. Der Logano plus KBH192i kombiniert die Vorteile der Gas-Brennwerttechnik und der Logano plus KBH195i die der Öl-Brennwerttechnik – jeweils in Verbindung mit Wärmepumpentechnik zu einem effizienten und klimaschonenden Heizsystem. Für die Installation ist kein Kälteschein erforderlich.

Hybrid-Hydraulikgruppe für schnelle Installation

Die werksseitig hydraulisch optimierte Hybrid-Hydraulikgruppe verbindet den jeweiligen Brennwertkessel mit der Wärmepumpen-Außeneinheit. Eine zusätzliche Inneneinheit ist dank Hybridmanager IHM200 nicht erforderlich. Die Hybrid-Hydraulikgruppe auf der Rückseite der Brennwertkessel ermöglicht Installateuren, die Vor- und Rücklaufleitungen der Wärmepumpen-Außeneinheit direkt mit dem Wärmepumpen-Hybridkessel zu verbinden. Vorkonfektionierte Komponenten sorgen zudem für eine besonders unkomplizierte Installation. Fachbetriebe können mit dem LAN- und Funkmodul MX400 die Heizsysteme schnell online bringen. Mit Zustimmung des Eigentümers lassen sich die Wärmeerzeuger über das Webportal Buderus ConnectPRO überwachen, verschiedene Parameter anpassen und eventuelle Fehler aus der Ferne beheben.

Zeit sparen und Müll reduzieren

Ebenfalls neu ist das Verpackungskonzept der Wärmepumpen-Hybridkessel Logano plus KBH192 und KBH195i. Dadurch sparen Fachbetriebe Zeit beim Suchen und Auspacken und reduzieren zugleich den Verpackungsmüll. Im Lieferumfang sind bereits alle wichtigen Zubehörteile wie Kesselsicherheits-Set, Hybridgruppe HF-Set HYC40-2, Hybridmanager IHM200, Buderus Abscheidergruppe MSL25, Anschluss-Set BCS29, Isolierung T-Stücke und Anschlussset Ausdehnungsgefäß AAS enthalten. Diese werden in praktischen Tragekartons verstaut. Damit erhalten Installateure alle wichtigen Komponenten für die Montage in nur einer Lieferung, und so kann die Montage sofort beginnen.