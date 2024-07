Wasserstoff als Zukunftsthema beschäftigte die Mitglieder des Verbands Kunststoffabgasanlagen VKA bei seiner diesjährigen Jahrestagung am 15. Mai 2024 in Karlsruhe. Neben den notwendigen Weichenstellungen im Verband war besonders der Austausch mit Experten am Engler-Bunte-Institut des renommierten Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ein zentraler Punkt des Branchentreffens. Verbandsseitig standen alle Zeichen auf Konstanz. Alle Vorstände wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Weiterhin leitet Guido Jobst von der Firma ATEC als Vorsitzender die Geschicke des Verbands. Unterstützt wird er dabei von Thomas Schuck (Skoberne) und Holger Knüppel (M&G-Group).

Die Experten Andreas Strauß und Sonja Lutz vom Engler-Bunte-Institut stellten im Fachteil der Tagung den Bereich Materialprüfung vor, der gemeinsam als Forschungsstelle mit dem DVGW betrieben wird. Es blieb nicht nur bei der Theorie, sondern es ging sofort in die Praxis: Das Engler-Bunte-Institut ist den Mitgliedsunternehmen im VKA wohlbekannt als vertrauensvolle Stelle für Baumuster- und Kontrollprüfungen verschiedener Teile von Kunststoffabgasanlagen. Im Anschluss an einen informativen Vortrag konnten sich die Tagungsteilnehmer ein Bild vom Prüflabor machen. Nach festgelegten Protokollen werden dort Einzelkomponenten und Gesamtsysteme unter widrigsten Bedingungen wie hohem Druck, niedrigen Temperaturen oder aggressiven Stoffen getestet. Manche Teile werden künstlich gealtert, um ihre Standfestigkeit noch in Jahren dauernden Betriebs einschätzen zu können.

Das Engler-Bunte-Institut arbeitet an einigen Wasserstoff-Forschungsprojekten mit und schafft so perfekte Voraussetzungen für künftige Materialentwicklung- und Prüfung. Die Mitgliedsunternehmen im VKA lernten nicht nur die technische Leistungsfähigkeit, sondern auch die Breite an Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen kennen. Es wurde deutlich, dass das Engler-Bunte-Institut stark vom Forschungsstandort Karlsruhe profitiert.

Guido Jobst, Vorstandsvorsitzender des VKA, freute sich über die gelungene Tagung: „Unser Besuch am KIT in Karlsruhe passt natürlich perfekt zu unserem Thesenpapier, das wir im März veröffentlicht haben – wir sehen hier, dass unsere hochwertigen Produkte auch zukünftig mit alternativen Energieträgern wie Wasserstoff glänzend zurechtkommen.“ Das Thesenpapier, das sich mit dem Potenzial von Wasserstoff als Energieträger für Privathaushalte auseinandersetzt, steht auf der Website des VKA www.vka-web.de zum Download bereit.