Viele Bestandsbäder stellen Planer:innen, Architekt:innen und das Handwerk vor besondere Herausforderungen: beengte Raumverhältnisse, ungeeignete Höhen, fehlende Bewegungsflächen. Doch genau hier braucht es durchdachte Konzepte für barrierefreies und förderfähiges Bauen.

In unserem kostenfreien Online-Seminar zeigt Ihnen unser Fachreferent Dirk Dietz-Jürgens, wie sich solche Bäder funktional, normgerecht und nutzerfreundlich umgestalten lassen – mit Blick auf die DIN 18040-2 und das KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“.

Termin:

🗓 Montag, 25. August 2025

⏰ 10:00 – 11:00 Uhr

📍 Online & kostenfrei

Inhalte:

– Typische Herausforderungen in der Badsanierung

– Gestaltungsoptionen für Waschplatz, WC und Duschbereich

– Normgerechte Planung nach DIN 18040-2

– Fördermöglichkeiten im Überblick

– Praxisnahe Tipps und Produktbeispiele

👉 Jetzt direkt anmelden

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!