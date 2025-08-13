13.08.2025  Pressemeldung Alle News von NORMBAU

NORMBAU: Kostenfreies Online-Seminar am 25. August 2025

Badsanierung im Bestand – barrierefrei und altersgerecht planen

Viele Bestandsbäder stellen Planer:innen, Architekt:innen und das Handwerk vor besondere Herausforderungen: beengte Raumverhältnisse, ungeeignete Höhen, fehlende Bewegungsflächen. Doch genau hier braucht es durchdachte Konzepte für barrierefreies und förderfähiges Bauen.

In unserem kostenfreien Online-Seminar zeigt Ihnen unser Fachreferent Dirk Dietz-Jürgens, wie sich solche Bäder funktional, normgerecht und nutzerfreundlich umgestalten lassen – mit Blick auf die DIN 18040-2 und das KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“.

Termin:
🗓 Montag, 25. August 2025
⏰ 10:00 – 11:00 Uhr
📍 Online & kostenfrei

Inhalte:
– Typische Herausforderungen in der Badsanierung
– Gestaltungsoptionen für Waschplatz, WC und Duschbereich
– Normgerechte Planung nach DIN 18040-2
– Fördermöglichkeiten im Überblick
– Praxisnahe Tipps und Produktbeispiele

👉 Jetzt direkt anmelden

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
Deutschland
Telefon:  + 49 7843 704-0
www.normbau.de
