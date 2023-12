Hier versuchen wir ein paar Antworten auf die wichtigsten Fragen zu finden:

1. Wie viel Platz brauchen Sie für eine begehbare Dusche?

Wie viel Platz Sie für eine begehbare Dusche benötigen, hängt von der Gestaltung Ihres Badezimmers und Ihren persönlichen Vorlieben ab. Im Allgemeinen benötigt eine begehbare Dusche eine Duschwanne von mindestens 80x80 Zentimetern, um ein komfortables Duscherlebnis zu ermöglichen. So können Sie sich frei bewegen und es gibt genügend Platz für den Duschkopf, die Bedienelemente und zusätzliche Funktionen wie einen Sitz oder Stauraum.

Wenn Sie ein geräumiges Badezimmer haben, sollten Sie eine größere begehbare Dusche in Betracht ziehen. Eine größere begehbare Dusche verbessert nicht nur die Funktionalität, sondern schafft auch eine entspannende, Spa-ähnliche Atmosphäre, die das Duscherlebnis noch angenehmer macht.

2. Wie lang sollte die Wand einer begehbaren Dusche sein?

Die Länge der Duschwand oder Duschabtrennung hängt vor allem von den Platzverhältnissen und dem gewünschten Design ab. Für eine begehbare Dusche empfehlen wir Duschwände von mindestens 85 cm. Dies ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg und ist ideal für kleinere Bäder oder eine optimale Raumausnutzung.

Für größere Bäder bieten sich beidseitig begehbare Duschen oder sogar U-förmige Konfigurationen mit Wandlängen von bis zu 180 Zentimetern an. Diese Designs bieten ausreichend Platz für mehrere Duschköpfe, Sitzgelegenheiten und ein luxuriöseres Duscherlebnis.

3. Was ist die ideale Höhe für eine Duschwand?

Die Höhe der Duschwand ist ein weiterer entscheidender Faktor, um die Privatsphäre zu gewährleisten, Wasserspritzer zu vermeiden und einen komfortablen Duschraum zu schaffen. Alle unsere begehbaren Duschwände haben eine ideale Höhe von 200 cm. Diese Höhe gewährleistet nicht nur Privatsphäre, sondern trägt auch dazu bei, das Wasser im Duschraum zu halten. Unsere Duschabtrennungen aus Glas schaffen außerdem ein großzügiges Raumgefühl und lassen überall Licht hinein, auch in die Dusche.

4. Wo platziert man den Duschkopf?

Die Platzierung des Duschkopfes ist für ein optimales Duscherlebnis entscheidend. Bei einer begehbaren Dusche ist der Duschkopf in der Regel an der Wand gegenüber dem Eingang angebracht. Diese Position bietet ausreichend Bewegungsfreiheit und verhindert, dass das Wasser direkt in den Einstieg gelangt, wodurch die Gefahr von Spritzwasser außerhalb der Dusche verringert wird.

Wenn Sie sich für eine größere begehbare Dusche entscheiden, sollten Sie mehrere Duschköpfe in verschiedenen Höhen anbringen, um einen regenähnlichen Effekt zu erzielen oder die Körpergröße der einzelnen Familienmitglieder zu berücksichtigen.

5. Wie kann ich sicherstellen, dass kein Wasser aus der begehbaren Dusche spritzt?

Damit Ihr Badezimmer trocken und sicher bleibt, ist es wichtig, dass Spritzwasser innerhalb der Dusche bleibt. Wie bereits erwähnt, halten unsere 200 cm hohen Duschwände das Wasser im Inneren der Dusche. Wählen Sie außerdem eine Duschabtrennung mit einer Seitenwand, wie z. B. unsere Lucid 402 Swing, um zu verhindern, dass Wasser außerhalb des Duschbereichs spritzt. Hilfreich ist auch ein Duschkopf mit einstellbarem Druck, mit dem Sie den Wasserfluss steuern können. Ein Absenken des Wasserdrucks kann helfen, Spritzer zu reduzieren.

Das Ergebnis? Eine funktionelle und stilvolle Dusche

Bei der Wahl der perfekten begehbaren Dusche müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben zu erfüllen. Denken Sie daran, für ausreichend Platz zu sorgen, die richtige Länge und Höhe der Duschwand zu bestimmen, den Duschkopf strategisch zu positionieren und Maßnahmen zu ergreifen, um Spritzwasser zu vermeiden. Wenn Sie diese wichtigen Aspekte beachten, können Sie eine funktionelle, stilvolle und angenehme begehbare Dusche schaffen, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers und Ihre tägliche Duschroutine verbessert.

Haben Sie Fragen zu unseren Duschabtrennungen und Duschwänden oder zu unseren anderen Produkten - dann kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail info(at)riho.de oder telefonisch 02373-9339330.

