04.02.2026  Pressemeldung Alle News von RADAWAY

RADAWAY: Sondermaß – So individuell wie Sie

Unabhängig davon, ob wir ein kleines, gemütliches Badezimmer oder einen luxuriösen Wellnessbereich einrichten, sollte Ihre Badgestaltung eine maßgeschneiderte Duschkabinen-Lösung erfordern, können Sie diese mit einer Sonderanfertigung anpassen.

Ungewöhnliche Einbausituationen, z. B. Schrägen oder ungrade Wände sind entgegen dem ersten Eindruck keine Probleme, sondern Herausforderungen, die sich mit der richtigen Lösungen leicht bewältigen lassen. Gestalten Sie Größe, Form und Glasvariante nach Ihren individuellen Vorstellungen.

Auf www.radaway.de finden Sie weitere Einbausituationen und Projektbeispiele. Nutzen Sie auch den erstklassigen Aufmaßservice von Radaway Duschkabinen beim Kauf einer Duschkabine.

RADAWAY GmbH
RADAWAY GmbH
Moriz-Seeler-Straße 5
12489 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 63927171
www.puk-duschkabinen.de
