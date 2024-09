Das Interesse an umweltschonender Energieversorgung und Klimaschutz war nie so groß wie heute. Durch gesetzliche Vorgaben und die Entwicklung der Energiemärkte rückt die Heizung bei vielen Menschen in den Fokus - und die Wärmepumpe steht an erster Stelle. Mitsubishi Electric bietet mit seinem breit aufgestellten, skalierbaren Portfolio für nahezu jeden Einsatzbereich eine geeignete Lösung - und ist daher der optimale Partner für zukunftsorientierte Fachbetriebe.

Vor dem Hintergrund der Marktentwicklungen für Heizung und Warmwasserversor­gung ist der Erfolg der Wärmepumpe ebenso konsequent wie nachvollziehbar. Dabei ist dennoch Wärmepumpe nicht gleich Wärmepumpe. Als führender Entwickler und Hersteller von invertergeregelten Kältemittelverdichtern hat Mitsubishi Electric seinen Vorsprung kontinuierlich ausgebaut. Heute bieten wir unseren Partnern ein aus­differenziertes Sortiment an Wärmepumpen-Systemen für maßgeschneiderte, hoch­effiziente Lösungen im Neubau und bei der Modernisierung von Wohnbau bis Gewerbeobjekt und Industrie.

Der Klassiker: Luft/Wasser-Wärmepumpen

Im Neubau die klare Nummer eins, im Bestand auf dem Vormarsch. Die einfache Nutzung der Umgebungsluft trägt entscheidend zum Gelingen der Energiewende bei. Und Ecodan Wärmepumpen von Mitsubishi Electric setzen mit ihren hocheffizienten Kältemittelverdichtern hier neue Maßstäbe. Als Monoblock- oder Split-Variante so­wie als Kaskade für große Leistungsbereiche.

Die Lösung mit Tiefgang: Sole/Wasser-Wärmepumpen

In bestimmten Einsatzbereichen sind erdgebundene Systeme unverändert gefragt. Hier bietet Mitsubishi Electric mit Ecodan Geodan eine äußerst attraktive geothermi­sche Lösung mit modernster Invertertechnik an. Sie kann zum Beispiel zum Austausch älterer Modelle anderer Hersteller genutzt werden, um zusätzliche Effizienzreserven zu erschließen.

Das flexible Multitalent: Luft/Luft-Wärmepumpen

Ideal für den Wohnungsbau: flexibel in Planung und Installation, perfekt zur Nach­rüstung oder Ergänzung bestehender Heizungssysteme, hocheffizient im Betrieb. Für die optimale Wohlfühltemperatur an 365 Tagen im Jahr. Die M-Serie von Mitsubishi Electric zeigt mit der Hyper-Heating-Technologie neue Dimensionen für nachhaltiges Heizen mit Hilfe von elektrischem Strom.

Die smarte Lösung: Trinkwarmwasser-Wärmepumpen

Auch die Erwärmung von Trinkwasser mit erneuerbaren Technologien wird immer wichtiger. Speziell Betreiber von Anlagen mit hohem Bedarf stellt das vor echte Herausforderungen. Hier bietet Mitsubishi Electric mit der Heißwasser-Wärme­pumpe QAHV eine optimale Lösung, die hohe Trinkwarmwassertemperaturen und nachhaltigen Betrieb perfekt in Einklang bringt.