Einfache Integration von Wärmepumpen in bestehende Heizsysteme

Das neue Daikin EasyConnect Kit ist eine Lösung, die für unterschiedlichste Anwendungen geeignet ist: Mit seinen werkseitig vorinstallierten Komponenten dient das Daikin EasyConnect Kit als hydraulisches Bindeglied, um Daikin Altherma Wärmepumpen effizient und unkompliziert in bestehende Heizkreise zu integrieren. Das Modul bietet so flexible Einsatzmöglichkeiten und verkürzt die Montagezeit erheblich. Darüber hinaus erleichtert es bei einer kompletten Heizungsneuinstallation die Einhaltung des 65-Prozent-Anteil erneuerbarer Energien gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG). Das EasyConnect Kit kann auch mit Drittanbieter-Wärmeerzeugern (Öl-, Gas- oder Biomassekesseln) kombiniert werden.

Mit dem aktuellen GEG wird bei Erneuerung von bestehenden Heizungsanlagen ein Erneuerbarer Energien Anteil von 65 % gefordert. Dieser Anteil kann durch den Einbau einer Wärmepumpe in das System gedeckt werden. Hierfür bietet Daikin nun eine Lösung: Das Daikin EasyConnect Kit ermöglicht es, ein bestehendes fossiles Heizsystem mit geringem hydraulischem Aufwand auf ein hybrides oder erneuerbares Heizsystem umzustellen. In Kombination mit der Monoblock-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 M ist das EasyConnect Kit die einfachste Möglichkeit, ein bestehendes Heizsystem auf den geforderten 65-Prozent-Anteil Erneuerbare Energien des GEG zu bringen. Zusätzlich kann das EasyConnect Kit auch im Neubau eingesetzt werden. Durch die intelligente Hydraulik und den vorinstallierten Komponenten wie Überströmventil, 20-Liter-Pufferspeicher, Rückschlagklappen und Absperrhähne macht das Daikin EasyConnect Kit die Installation einer Daikin Altherma Wärmpumpe besonders einfach und zeitsparend – ein echtes Plug & Heat System.

Die aus Edelstahl gefertigten Komponenten bieten optimalen Schutz vor Korrosion und garantieren eine lange Lebensdauer. Ergänzt wird dies durch eine hochwertige EPP-Dämmung, die Energieverluste minimiert und die Effizienz steigert. Dank des integrierten 20-Liter-Pufferspeichers und einem optional integrierten 3-Wege-Umschaltventil für Warmwasserbereitung (nachrüstbar) vereinfacht es die Installation einer Daikin Altherma Wärmepumpe. Ein weiterer Vorteil des EasyConnect Kits ist seine hohe Flexibilität und kompakten Maße von 530 x 700 x 336 mm (H x B x T). Es kann sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden, was verschiedene Anschlussmöglichkeiten gestatten.

Die zwei typischen Anschluss-Szenarien für das Daikin EasyConnect Kit sind:

Variante A: Anschluss von Daikin EasyConnect Kit zum Bivalenz-System für Heizung und Warmwasser mit zweitem Wärmeerzeuger (Drittanbieter).

Variante B: Anschluss von Daikin EasyConnect Kit und Warmwasser-Ergänzungs-Kit für ein reines Wärmepumpensystem für Heizung und Warmwasser.

Viele weitere Möglichkeiten zum Aufbau eines Heizungssystems in Verbindung mit dem Daikin EasyConnectKit sind über den Daikin HydraulikGuru online zum Download verfügbar.

Das Daikin EasyConnect Kit sowie weitere Innovationen präsentiert Daikin vom 17. bis 21. März 2025 auf der ISH in Frankfurt am Main in Halle 12.0 Stand E41.