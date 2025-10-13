GF bietet mit der nächsten Generation der Uponor Ecoflex VIP-Rohre hocheffiziente und flexible Wärmeverteilungsrohre für mittelgroße bis große lokale Nahwärmenetze, für die Außenrohre mit möglichst geringem Durchmesser unerlässlich sind. Das Portfolio der neuen Rohrgeneration umfasst Ecoflex VIP Thermo Twin- und Single-Rohre mit verschiedenen Durchmessern. Sie zeichnen sich durch eine einzigartige Wärmeleistung in Verbindung mit einem äußerst kompakten Außendurchmesser aus. So ist eine schnellere, einfachere und nachhaltigere Installation möglich. Darüber hinaus hat GF sein Sortiment an vorisolierten Rohren um ein neues Ecoflex VIP Thermo-Rohr mit 140 mm Durchmesser erweitert – und damit um eine energieeffiziente und installationsfreundliche Lösung für großflächige Heiz- und Kühlanwendungen.

Das innovative und energieeffiziente Rohrsystem Ecoflex VIP von Uponor bietet ein breites Sortiment an flexiblen, vorisolierten Rohren und Systemzubehör. Die sicheren und langlebigen Uponor Ecoflex VIP-Rohrsysteme sind für die Heizung, Kühlung und Warmwasserverteilung in der lokalen und Fernwärmeversorgung konzipiert. Durch die Verwendung der Vakuum-Isolations-Panel-Technologie (VIP) weisen die Rohre einen minimalen Wärmeverlust auf (Lambda-Wert von VIP: 0,004 W/mK). Ihre flexible Konstruktion und ihr kleiner Durchmesser reduzieren die Installationszeit der Rohre um bis zu 20 Prozent im Vergleich zu hartschaumisolierten, flexiblen Rohren – und um mehr als das Doppelte im Vergleich zu Stahlrohren. Mit Rohrdurchmessern von 25 Millimetern bis 140 Millimetern ist Ecoflex VIP die energieeffiziente Lösung für eine Vielzahl von Nah- und Fernwärme- sowie Fernkälteprojekten.

Neue Generation der Ecoflex VIP-Rohre

Die ehrgeizigen Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsziele der EU erfordern energie- und kosteneffizientere Installationen für die lokale und Fernwärmeversorgung. Die Komplexität der Installation verlangsamt jedoch die Entwicklung alternativer Hochleistungslösungen. Auch aufgrund immer weniger qualifizierter Arbeitskräfte und steigenden Installationskosten braucht es flexiblere und einfacher zu installierende Lösungen. Mit der neuen Generation der Uponor Ecoflex VIP-Rohre stellt GF sein bisher effizientestes, kompaktestes und flexibelstes Wärmeverteilungsrohr vor. Es ist für mittelgroße bis große lokale Wärmeverteilungsnetze entwickelt, bei denen eine Reduzierung der Außenrohrgröße von entscheidender Bedeutung ist. Durch den Einsatz der hochmodernen Vakuum-Isolations-Panel (VIP)-Technologie bietet diese Innovation eine unübertroffene Wärmeleistung bei einem deutlich kleineren Außenrohrdurchmesser, der die Installation schneller, einfacher und nachhaltiger macht.

Das neue Ecoflex VIP-Rohr mit einem größeren Durchmesser von 140 mm wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach mittelgroßen bis großen Heiz- und Kühlungslösungen gerecht zu werden.

Zuverlässigkeit für große Fernwärme- und Fernkälteversorgung

Das neue Ecoflex VIP Thermo Single-Rohr mit einem größeren Durchmesser von 140 Millimetern wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mittelgroßen bis großen Heiz- und Kühllösungen (bis zu 1500 kW mit ΔT20 Kelvin = ca. 200 Wohnungen) zu bedienen. „Das neue Rohr ermöglicht den Anschluss an Objekte mit höheren Leistungsanforderungen, wie beispielsweise Wohn- oder Gewerbegebäude“, sagt Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer bei GF Building Flow Solutions. „Weil das Rohr in Coils geliefert wird, sind weniger Verbindungsstücke im gesamten Netzwerk erforderlich, was zu einer höheren Zuverlässigkeit der Installationen führt. Das Rohr bietet gegenüber Stahlrohren eine Zeitersparnis bei der Installation von bis zu 60 Prozent und eine einfachere Handhabung – selbst auf engstem Raum.“

Von der Planungsunterstützung bis zu vorgeschnittenen Rohrlängen

Zum Uponor Ecoflex-Rohrsortiment gehören eine Reihe von Dienstleistungen, um den Kundenanforderungen noch besser gerecht zu werden. Erfahrene Ingenieure unterstützen bei der Planung und Auslegung, führen Produktschulungen und Vor-Ort-Support durch und stellen BIM-Daten über die Uponor BIM-Plattform bereit. „Rohre werden in der Regel in vordefinierten Coil-Längen hergestellt. Wir bieten zusätzlich den Service, die Rohre in der für das jeweilige Projekt erforderlichen Länge zu produzieren und direkt auf die Baustelle zu liefern. Zusammen mit unserem umfangreichen Vertriebs- und Distributionsnetzwerk stellen wir so sicher, dass das Produkt für die Kunden leicht zugänglich ist und unterstützt wird durch Services und Vorteile, die seinen langfristigen Wert steigern“, sagt Charlotta Persfell.

Die neue Generation der Uponor Ecoflex VIP-Rohrserie und ihre Merkmale: