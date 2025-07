Nach über drei Jahrzehnten übergeben Jörg und Joachim Gerdes die Geschäftsführung der CLAGE GmbH in die Hände ihrer Söhne Alexander und Jonas Gerdes. „Für uns ist dies ein besonderer Moment. Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden, Partner und Mitarbeitenden und geben voller Zuversicht an die nächste Generation weiter. CLAGE bleibt ein Familienunternehmen – geführt mit Verantwortung, Weitblick und dem Ziel, unsere Position als Spezialist und Innovationsführer für die dezentrale Warmwasserversorgung weiter auszubauen“, erklären Jörg und Joachim Gerdes.

Bereit für Verantwortung

In den vergangenen Jahren haben Alexander und Jonas Gerdes bereits schrittweise Verantwortung übernommen und zentrale Bereiche im Unternehmen weiterentwickelt.

Alexander Gerdes, studierter Wirtschaftsingenieur, bringt mehrjährige internationale Beratungserfahrung mit (u. a. bei Porsche Consulting). Seit 2019 verantwortet er den internationalen Vertrieb, legt seinen Fokus auf die technischen Bereiche und treibt die Optimierung der Prozesse voran.

Jonas Gerdes lernte CLAGE im Rahmen seines dualen BWL-Studiums von Grund auf kennen. Seit 2016 leitet er den Bereich Human Resources, fördert eine moderne Unternehmenskultur und gestaltet interne Strukturen zukunftsfähig.

Zukunft gestalten mit klarem Kurs

Die offizielle Geschäftsübergabe erfolgte zum 1. Juli 2025. Im Rahmen des Sommerfests am 11. Juli 2025 wurde der Staffelstab symbolisch an die nächste Generation übergeben. Alexander und Jonas Gerdes können dabei weiterhin auf das Vertrauen und die Unterstützung ihrer Väter bauen, die dem Unternehmen als Gesellschafter verbunden bleiben und mit ihrer Erfahrung beratend zur Seite stehen. Die neue Geschäftsführung steht für unternehmerische Kontinuität mit klarer Ausrichtung: nachhaltiges Wachstum, technologische Exzellenz, gelebte Kundennähe und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unserem Team CLAGEs führende Rolle in der dezentralen Warmwasserversorgung weiter auszubauen und als Vordenker neue Impulse zu setzen. Die Trennung von Heizung und Warmwasser bleibt dabei für uns ein zentrales Prinzip zukunftsfähiger Gebäudekonzepte – und wir sind fest entschlossen, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern weiter zu etablieren“, so Alexander und Jonas Gerdes.

Nähere Infos zu CLAGE finden Sie auch unter: www.clage.de.

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK