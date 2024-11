Das UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 6 steht für sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle. Dieses Ziel greift die „Value of Water“ Konferenz am 17. und 18. März 2025 auf und widmet sich den wichtigsten Themen rund um die globale Wasserwirtschaft, Hygiene und Sanitärversorgung. Als unabhängiges Forum im Rahmen der ISH – der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft – und in Partnerschaft mit der Handelsblatt Media Group kuratiert, vereint die Konferenz führende Köpfe, um gemeinsam Lösungen für die globale Wasserkrise zu entwickeln.

Die „Value of Water“ Konferenz bietet eine globale Plattform, um bewährte Strategien, Innovationen und Best Practices in der Wasserwirtschaft, Sanitärversorgung und Hygiene im Bereich von Gebäuden und Infrastruktur zu präsentieren und diskutieren. Durch interaktive Formate und den Austausch mit internationalen Expertinnen und Experten sollen nachhaltige und gerechte Wasserlösungen vorangebracht werden. Die Vision des Expertentreffpunktes ist es, die Themen Wasser und Nachhaltigkeit fest auf die Agenda der Sanitär-, Wasser- und Bauindustrie zu setzen und Unternehmen für ihre Möglichkeiten zu sensibilisieren, wie sie durch Kooperation und Innovation einen echten Unterschied machen können.

Im Rahmen der ISH, die vom 17. bis 21. März 2025 in Frankfurt am Main rund 2.000 Aussteller aus aller Welt erwartet, richtet sich die Konferenz an ein breites Fachpublikum. Die im zweijährigen Turnus stattfindende Weltleitmesse verzeichnete 2023 einen hohen Internationalitätsgrad. 72 Prozent internationale Aussteller nahmen teil und 44 Prozent der Besucher reisten aus dem Ausland nach Frankfurt. Zu den Fachbesuchern gehören Experten aus den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima, ebenso wie Akteure der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Wissenschaftler, Forscher, Entscheidungsträger, kommunale Vertreter sowie internationale Delegationen sind ebenfalls Teil der Zielgruppe. Zudem bietet die Veranstaltung wichtige Impulse für Gebäudebesitzer und -betreiber, Stadtplaner, Architekten sowie Projektentwickler aus Entwicklungsorganisationen, NGOs und Institutionen.

Programm für den Fortschritt: SDG#6

Das Programm der „Value of Water“ Konferenz bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Keynotes, Impulsvorträgen, Diskussionsrunden und internationalen Best Practice Präsentationen. Besonders die Breakout-Sessions laden zu vertiefendem Austausch ein und bieten Raum für neue Kooperationen. Interessierte sind herzlich eingeladen, das Programm aktiv mitzugestalten und ihre Ideen über den Call for Papers einzureichen. Ziel ist es, die Fortschritte in Richtung des Sustainable Development Goals 6 (SDG#6) zu beschleunigen.

Erste Referenten aus dem Programm:

Henk Ovink, Executive Director, Global Commission on the Economics of Water

Doulaye Kone, Interim Director on the WASH Program, Bill & Melinda Gates Foundation

Erin McCusker, Senior Vice President and Leader of SATO and LIXIL Public Partners, LIXIL

Dinesh Mehta, Professor Emeritus, Center head, Center for Water and Sanitation CWAS

Volker Meyer, Chairman, European Drinking Water Initiative (EDW) / General Manager, figawa

Matthias Schäpers, Manager Initiatives and Climate Positive Cities, DGNB

Carolin Stüdemann, Managing Director, Viva con Agua de Sankt Pauli

, Managing Director, Viva con Agua de Sankt Pauli David Viola, CEO for IAPMO / Chair, World Plumbing Council

Alle Informationen und Tickets für die „Value of Water” Konferenz unter: ish-value-of-water.com/de/

ISH - Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft

Die Veranstaltung ISH findet vom 17. bis 21. März 2025 statt.