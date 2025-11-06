DALLMER - Seminar: FachForum Architecture - mehrWert barrierefrei für Kinder, Erwachsene und Senioren
Infos zur Live Session
Generationenübergreifendes Bauen gewinnt im Sanitärbereich an Bedeutung. Erleben Sie, wie Universal Design Bäder für alle nutzbar macht und geeignete Bewegungsflächen Mehrwert bieten. Wir präsentieren Ihnen praxisnahe Lösungen für Barrierefreiheit nach den Landesbauordnungen NRW und Hessen.
Sie erhalten einen kurzen Einblick in die Neuausgabe der DIN 18040, die im 2. Quartal 2024 auf Basis der DIN EN 17210 novelliert wurde. Gemeinsam mit unseren Systempartnern zeigen wir barrierefreie Waschplatz-, WC- und Duschlösungen sowie bodengleiche Entwässerung.
Das Seminar ist als Fortbildung bei den Architektenkammern NRW und Berlin anerkannt. Teilnahmegebühr: 50 € pro Person.
Datum
18.11.2025 09:00 - 17:00
Adresse
Smart Living & Health Center
Blumberger Damm 2k
12683 Berlin
Programm der Live Session
- 09:00 Uhr
Begrüßung und Frühstücksimbiss
- 09:15 Uhr
mehrWERT barrierefrei – Teil 1
Ulrike Rau, Architektin und Buchautorin
- 10:45 Uhr
ErlebnisPAUSE – Motorische Einschränkungen
Philipp Fechner, HEWI Heinrich Wilke GmbH
- 11:15 Uhr
mehrWERT barrierefrei – Teil 2
Ulrike Rau, Architektin und Buchautorin
- 12:00 Uhr
Barrierefreiheit kennt kein Alter
Philipp Fechner, HEWI Heinrich Wilke GmbH
- 13:00 Uhr
MittagsPAUSE
- 13:45 Uhr
Geringer Bodenaufbau = lösbare Aufgabenstellung
Marco Koch, JUNG PUMPEN GmbH
- 14:45 Uhr
ErlebnisPAUSE – Mobile Einschränkungen
Philipp Fechner, HEWI Heinrich Wilke GmbH
- 15:15 Uhr
Zusammenspiel Barrierefreiheit und Abdichtung bodengleiche Entwässerung
Ralph Wagner, DALLMER GmbH + Co. KG
- 16:30 Uhr
Feedback und Seminarende