Am 18.11.2025 um 09:00 - 17:00 Uhr in Berlin

Generationenübergreifendes Bauen gewinnt im Sanitärbereich an Bedeutung. Erleben Sie, wie Universal Design Bäder für alle nutzbar macht und geeignete Bewegungsflächen Mehrwert bieten. Wir präsentieren Ihnen praxisnahe Lösungen für Barrierefreiheit nach den Landesbauordnungen NRW und Hessen.

Sie erhalten einen kurzen Einblick in die Neuausgabe der DIN 18040, die im 2. Quartal 2024 auf Basis der DIN EN 17210 novelliert wurde. Gemeinsam mit unseren Systempartnern zeigen wir barrierefreie Waschplatz-, WC- und Duschlösungen sowie bodengleiche Entwässerung.

Das Seminar ist als Fortbildung bei den Architektenkammern NRW und Berlin anerkannt. Teilnahmegebühr: 50 € pro Person.

Datum

18.11.2025 09:00 - 17:00

Adresse

Smart Living & Health Center

Blumberger Damm 2k

12683 Berlin

Programm der Live Session