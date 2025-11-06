06.11.2025  Pressemeldung Alle News von Dallmer

DALLMER - Seminar: FachForum Architecture - mehrWert barrierefrei für Kinder, Erwachsene und Senioren

Am 18.11.2025 um 09:00 - 17:00 Uhr in Berlin

Generationenübergreifendes Bauen gewinnt im Sanitärbereich an Bedeutung. Erleben Sie, wie Universal Design Bäder für alle nutzbar macht und geeignete Bewegungsflächen Mehrwert bieten. Wir präsentieren Ihnen praxisnahe Lösungen für Barrierefreiheit nach den Landesbauordnungen NRW und Hessen.

Sie erhalten einen kurzen Einblick in die Neuausgabe der DIN 18040, die im 2. Quartal 2024 auf Basis der DIN EN 17210 novelliert wurde. Gemeinsam mit unseren Systempartnern zeigen wir barrierefreie Waschplatz-, WC- und Duschlösungen sowie bodengleiche Entwässerung.

Das Seminar ist als Fortbildung bei den Architektenkammern NRW und Berlin anerkannt. Teilnahmegebühr: 50 € pro Person.

18.11.2025 09:00 - 17:00

Smart Living & Health Center
Blumberger Damm 2k
12683 Berlin

Programm der Live Session

  • 09:00 Uhr
    Begrüßung und Frühstücksimbiss
  • 09:15 Uhr
    mehrWERT barrierefrei – Teil 1
    Ulrike Rau, Architektin und Buchautorin
  • 10:45 Uhr
    ErlebnisPAUSE – Motorische Einschränkungen
    Philipp Fechner, HEWI Heinrich Wilke GmbH
  • 11:15 Uhr
    mehrWERT barrierefrei – Teil 2
    Ulrike Rau, Architektin und Buchautorin
  • 12:00 Uhr
    Barrierefreiheit kennt kein Alter
    Philipp Fechner, HEWI Heinrich Wilke GmbH
  • 13:00 Uhr
    MittagsPAUSE
  • 13:45 Uhr
    Geringer Bodenaufbau = lösbare Aufgabenstellung
    Marco Koch, JUNG PUMPEN GmbH
  • 14:45 Uhr
    ErlebnisPAUSE – Mobile Einschränkungen
    Philipp Fechner, HEWI Heinrich Wilke GmbH
  • 15:15 Uhr
    Zusammenspiel Barrierefreiheit und Abdichtung bodengleiche Entwässerung
    Ralph Wagner, DALLMER GmbH + Co. KG
  • 16:30 Uhr
    Feedback und Seminarende
Dallmer GmbH + Co. KG
Entwässerungssysteme
Wiebelsheidestr. 25
59757 Arnsberg
Deutschland
Telefon:  02932 - 9616-0
www.dallmer.de
