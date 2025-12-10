10.12.2025  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

HARGASSNER Neo-HV 20-60

Innovativste Holzvergasertechnologie am Puls der Zeit. Energielabel bis zu A++.

Der Neo-HV 20-60 gilt in der Branche als perfekter Vergaser für Scheitholz­heizung - mit erhöhtem Bedien- und Wartungskomfort.

Smarter Bestseller

Sowohl im konstruktiven Bereich als auch bei der Steuerungskonzeption sorgt Hargassner als langjähriger Hersteller für zuverlässige Holzvergaser für innovative Ideen und optimierte Lösungen. Sämtliche technische Holzvergaserdetails wurden beim Neo-HV optimiert. Dadurch konnten Bedien-, Wartungskomfort, Wirkungsgrad und Energieeffizienz wesentlich erhöht werden.

Premium-Upgrade mit Edelstahl-Fülllraumauskleidung

Ein eigenes Hochwert-Paket erhöht den Hargassner Bedienkomfort auf ein Maximum. Ein rundum perfekter Vergaser für Ihre Scheitholzheizung.

Optional als Kombi

Der Stückholzkessel Neo-HV 20–60 kW ist zudem auch als Stückholz-Pellet-Kombi erhältlich.

Vorteile: 

  • große Füllraumtiefe: Verheizt Holzscheite bis 60 cm Länge 
  • modernste, optimierte Verbrennungsregelung 
  • automatische Kesselputzeinrichtung serienmäßig
  • bequeme Regelung mittels Touch-Display - stufenlos verstellbar
  • vollschamottierte Hochleistungsbrennkammer
  • einzigartige Keramik-Zündautomatik optional
  • Füllraumbeleuchtung serienmäßig
  • großzügige Füllraumtür (340 x 380 mm)
  • Füllraum von 166 Liter
  • fertig verkleidet und verdrahtet - einfache Montage

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Entdecken Sie die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör gleich auf der Hargassner Webseite. 

Blicken Sie mit 3D-Technologie in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel mittels Augmented Reality von seinen besten Seiten live direkt im zukünftigen Heizraum. 

Mehr dazu

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
