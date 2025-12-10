Der Neo-HV 20-60 gilt in der Branche als perfekter Vergaser für Scheitholz­heizung - mit erhöhtem Bedien- und Wartungskomfort.



Smarter Bestseller



Sowohl im konstruktiven Bereich als auch bei der Steuerungskonzeption sorgt Hargassner als langjähriger Hersteller für zuverlässige Holzvergaser für innovative Ideen und optimierte Lösungen. Sämtliche technische Holzvergaserdetails wurden beim Neo-HV optimiert. Dadurch konnten Bedien-, Wartungskomfort, Wirkungsgrad und Energieeffizienz wesentlich erhöht werden.



Premium-Upgrade mit Edelstahl-Fülllraumauskleidung



Ein eigenes Hochwert-Paket erhöht den Hargassner Bedienkomfort auf ein Maximum. Ein rundum perfekter Vergaser für Ihre Scheitholzheizung.



Optional als Kombi



Der Stückholzkessel Neo-HV 20–60 kW ist zudem auch als Stückholz-Pellet-Kombi erhältlich.

Vorteile:

große Füllraumtiefe: Verheizt Holzscheite bis 60 cm Länge

modernste, optimierte Verbrennungsregelung

automatische Kesselputzeinrichtung serienmäßig

bequeme Regelung mittels Touch-Display - stufenlos verstellbar

vollschamottierte Hochleistungsbrennkammer

einzigartige Keramik-Zündautomatik optional

Füllraumbeleuchtung serienmäßig

großzügige Füllraumtür (340 x 380 mm)

Füllraum von 166 Liter

fertig verkleidet und verdrahtet - einfache Montage

