Auf der Campinginsel Bamberg, die idyllisch an der Regnitz liegt, finden naturverbundene Urlauber Erholung. Familie Hoffmann baute kürzlich ein neues Multifunktionsgebäude mit Sanitärräumen, da die Gästezahlen in den letzten Jahren stetig zugenommen haben. Bei der Wahl der Installationssysteme und Badausstattung setzten die Bauherren und der Installateur auf Sanitärprodukte von Geberit. Besonders wichtig: ein reibungsloser und zügiger Installationsablauf sowie eine einwandfreie Trinkwasserqualität, auf die Besucher sich jederzeit verlassen können.

Wer Campingurlaub macht, will auf Komfort nicht verzichten. So sieht das auch der Betreiber der Campinginsel Bamberg, Christoph Hoffmann. Bei der Planung des Neubaus integrierte er daher neben gemeinschaftlich genutzten Sanitärräumen auch acht kleine Mietbäder, die Gäste für die Dauer ihres Urlaubs individuell anmieten können. Aufgrund der hohen Nutzerfrequenz setzte der Bauherr auf Duschen, WCs, Urinale sowie Waschtische mit ansprechender Optik und hoher Reinigungsfreundlichkeit. Der Installateur profitiert im Bereich der Installations- und Rohrleitungssysteme von einer schnellen, sicheren Montage und zuverlässiger Ersatzteilverfügbarkeit.

Bewährte Sanitärsysteme von Geberit

Bereits in der Vergangenheit vertraute Bauherr Hoffmann bei Umbauten auf Geberit. So finden sich Produkte des führenden europäischen Herstellers von Sanitärprodukten an vielen Orten auf dem Campingplatz: „Geberit liefert zuverlässige Produkte, die sehr langlebig sind und garantiert zudem eine gute Ersatzteilverfügbarkeit. Da wir häufige Umbauten vermeiden wollen, ist das für uns ein entscheidendes Kriterium.“ Entsprechend wählte er auch für den Neubau Geberit Produkte. Die Sanitärtechnik setzt sich aus Installationssystemen mit Duofix Montageelementen für Waschtische, Urinale und WCs sowie aus Versorgungs- und Entwässerungssystemen von Geberit zusammen. Installateur Michael Schrenker von der Greif Haustechnik GmbH in Scheßlitz vertraut ebenfalls auf die bewährte Systemtechnik. „Geberit – der Name steht für Qualität“, ist er überzeugt.

„Nicht nur mit der Installationstechnik, auch mit den Entwässerungssystemen Geberit Silent-db20 und Silent-PP arbeiten wir bei Greif Haustechnik schon lange. Sie gehören für uns fast schon zum Standard bei neuen Bauprojekten“, erzählt der Installateur. Im Erdgeschoss sind die Geberit Silent-db20-Leitungen offen verlegt und bleiben sichtbar. In den Sanitärräumen im ersten Stock wurden Silent-PP-Rohre als Einzelanschlussleitungen verlegt.

Jederzeit einwandfreie Trinkwasserqualität

Um den regelmäßigen Wasseraustausch im Neubau zu gewährleisten, entschieden sich Bauherr und Installateur für ein neu entwickeltes Produkt: Geberit Unterputz-Spülkästen mit integrierter Hygienespülung, die in den Mietbädern installiert sind. Die Hygienespülung löst in regelmäßigen Abständen einen Wasseraustausch in den Leitungen aus. Ergänzend dazu verhindern in den Gemeinschaftsbädern verdeckte Urinalspülungen und berührungslose Waschtisch-Armaturen Stagnationen im Trinkwassersystem, da sie eine Intervallspülung für einen regelmäßigen Wasseraustausch ermöglichen. Alle verbauten berührungslosen Lösungen von Geberit sind über die Geberit Control App programmierbar, die durch eine Vielzahl an Funktionalitäten überzeugt: Dazu gehören die einfache Einstellung von zahlreichen Spülprogrammen oder die Veränderung diverser Parameter wie zum Beispiel den Spülzeiten. Außerdem lassen sich alle in einem Sanitärraum eingebauten Geberit Produkte gruppieren und Produktgruppen gemeinsam konfigurieren.

Zuverlässig, modern, überzeugend im Einsatz – Geberit FlowFit

Auch bei der Trinkwasser-Installation schlugen Bauherr und Installateur neue Wege ein und wählten das innovative Versorgungssystem Geberit FlowFit. Mit seiner lateralen Verpressung sorgt es für einen besonders sicheren und einfachen Workflow: Die Pressstelle kann in jede gewünschte Position gedreht werden – so ist der Pressvorgang auch an engen Stellen problemlos möglich. Außerdem greift die Pressbacke nicht mehr das gesamte Fitting, sondern lediglich um den Pressindikator. Die Pressstelle, die das Fitting umfasst, wird dann zusammengezogen und die Verbindung dauerhaft dicht. Auch Installateur Schrenker ist überzeugt: „FlowFit ist ein sehr komfortables Presssystem. Für die Rohrdimensionen DN 12 bis DN 32 benötigten wir nur eine einzige Pressbacke. Der Werkzeugwechsel fiel also weg – ein echter Zeitgewinn. Auch das Entgraten und Kalibrieren ist bei diesem Versorgungssystem nicht mehr nötig.“ Er ergänzt: „Alle Fittings und Rohrleitungen sind mit Abdeckstopfen versehen, so dass vor dem Einbau kein Schmutz oder Staub in das Trinkwassersystem gelangen kann. Das ist ein wichtiger Vorteil für die Trinkwasserhygiene von Beginn an!“

Berührungslose und reinigungsfreundliche Ausstattung vor der Wand

In den Gemeinschaftsbädern finden die Campinggäste jeweils acht WCs der Badserie Geberit Renova und acht Waschtische der Serie Geberit Renova Plan vor. Bei den WCs handelt es sich um spülrandlose Rimfree Keramiken, die besonders leicht und unkompliziert zu reinigen sind. Zusätzlich sind die WCs, wie auch die Waschtische, mit KeraTect versehen – einer Spezialglasur, die nahezu porenfrei und extrem glatt ist und somit für einen langjährigen Schutz der Oberflächen sorgt. Die Waschtische in schlanker Optik bieten den Gästen reichlich Ablagefläche. Berührungslose Armaturen des Typs 185 komplettieren die Waschplätze und erhöhen zudem die Hygiene, da sie Handkontakte auf ein Minimum reduzieren. Vier Urinale des Modells Geberit Preda mit integrierter Steuerung ergänzen die Ausstattung der Gemeinschaftsbäder. Die Urinale kommen ohne Spülrand aus und sind daher besonders reinigungsfreundlich.

Die acht Mietbäder sind jeweils mit WC- und Waschtisch-Keramiken der Badserie Geberit Smyle Square versehen, die dem Raum Leichtigkeit und ein zeitgemäßes Design verleihen. Die neue EFF3-Befestigung ermöglichte zudem eine schnelle und einfache Montage der seitlich geschlossenen und spülrandlosen WC-Keramiken.

Die Keramiken der Serie Smyle Square sind außerdem mit der speziellen Spezialglasur KeraTect versehen, die eine besonders einfache Reinigung ermöglicht. Für die bodenebenen Duschen in beiden Badbereichen wählten Bauherr und Installateur die Duschrinne CleanLine80, die neben einer ansprechenden, cleanen Optik ebenfalls durch Reinigungsfreundlichkeit überzeugt: Der integrierte Kammeinsatz kann ganz einfach entfernt und gereinigt werden – für den Inhaber ein echter Pluspunkt.

Installateur Schrenker zieht für das Bauprojekt auf der Campinginsel ein positives Fazit: „Bei Geberit sind Installationssysteme und Badprodukte sehr gut aufeinander abgestimmt. Es passt einfach alles zusammen. Und wenn es mal Fragen gibt, ist immer ein Ansprechpartner von Geberit da, der uns eine Antwort geben und weiterhelfen kann“. Auch Bauherr und Inhaber Hoffmann freut sich: „Mit dem neuen Gebäude genießen unsere Gäste jetzt komfortable Sanitärräume auf modernstem Niveau. Insbesondere die hochwertigen Mietbäder kommen bei den Campern gut an.“