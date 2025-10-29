29.10.2025  Pressemeldung Alle News von Loggere

LOGGERE BLINOX: In den Kunsträumen unserer Schulen sind Werkraumbecken aus Mineralguss nicht mehr weg zu denken.

Die LOGGERE BLINOX Werkraumbecken aus Mineralguss gibt es mit und ohne Hahnbank in den Breiten 1080, 1500 und 2000mm.

Alle diese Becken werden auf einem stabilen Stahlrohrgestell mit weißer Pulverbeschichtung geliefert.

Die Anzahl und Positionen der Hahnlöcher ist sowohl standardisiert, als auch frei wählbar.

Für diese Werkraumbecken gibt es 3 Ablaufvarianten zwischen denen gewählt werden kann.

Die einfachste Variante ist ein Standrohrventil mit dem man sowohl einen Wasserstand im Becken erzeugen kann und welches auch gleichzeitig als Überlaufschutz fungiert.

Darüber hinaus gibt es noch 2 Varianten mit Schlammfang, die dafür Sorge tragen, dass die bauseitige Abflussleitung nicht verstopft.
Dieser Schlammfang mit integriertem Geruchsverschluss beinhaltet jeweils einen Schlammfangeimer, der weitestgehend alle Bestandteile, die schwerer als Wasser sind, zurückhält.
Dieser Schlammfangeimer kann bei Bedarf einfach nach oben herausgenommen und entleert werden.
Für eine grundlegende Reinigung kann über einen Kugelhahn am Boden des Schlammfangkörpers das Sperrwasser, welches wegen der Geruchsverschlussfunktion zurück bleibt, abgelassen werden.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
