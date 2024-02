Beruhigt in die Zukunft blicken können die Betreiber:innen und von Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpen, die ihre Außeneinheit gegen Diebstahl und Beschädigung mit Wärmepumpen Protect versichert haben. Die häufig an exponierter Stelle vor oder hinter dem Haus installierte Außeneinheit lädt leider auch zum Diebstahl oder Vandalismus ein, was zumeist empfindliche Kosten nach sich zieht. Dagegen bietet Viessmann Climate Solutions jetzt eine Versicherung an. Das Unternehmen unterstreicht damit sein großes Engagement, nicht nur die besten Wärmepumpen wie etwa den Testsieger Vitocal 250-A anzubieten, sondern auch Rundum-Sorglos-Lösungen für Fachpartner:innen und Endkund:innen.

Wichtig bei nachträglichem Einbau einer Wärmepumpe

Gerade bei einem nachträglichen Einbau einer Wärmepumpe ist die Außeneinheit in den meisten Fällen nicht automatisch in die Wohngebäudeversicherung integriert, sondern muss vom Versicherer nachträglich eingeschlossen werden. Dies zieht in der Regel eine Erhöhung des Versicherungsbeitrages nach sich. Elementarschäden, Nutzungsausfall und Bedienfehler sind auch dann häufig nicht mitversichert.

Um diese Lücke zu schließen und die Außeneinheit gegen alle relevanten Gefahren ausreichend zu versichern, hat die Viessmann Climate Solutions SE über ihre Tochtergesellschaft peccon, gemeinsam mit der ARAG Versicherungs-AG eine spezielle Absicherung erstellt, exklusiv für die Betreiber:innen von Viessmann Wärmepumpen. Neben der Absicherung gegen Diebstahl und Vandalismus beinhaltet Wärmepumpen Protect auch Elementarschäden wie Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser und sogar Tierbiss sowie Bedienfehler. Mit einer Versicherungssumme in Höhe von 20.000 Euro sind Viessmann Kunden auf der sicheren Seite.

Versicherungsvertrag einfach online abschließen

Vertrieb, Beratung und Verkauf der neuen Versicherung erfolgt durch die peccon GmbH. Ausführliche Informationen und die Möglichkeit, einen Versicherungsvertrag direkt online abzuschließen unter www.peccon.de/waermepumpen.

Ausführliche Beratung ist zudem auch per Direktkontakt möglich, per E-Mail (waermepumpen@peccon.de) oder Telefon (+49 941 38339778).