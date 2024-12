Innovative Lösungen für Endkunden: Mit den neuen Vertragslieferanten Tado und Calpeda hat GARANT Bad + Haus Spezialisten für intelligente Temperatursteuerung und Pumpentechnik in die Reihen der Industriepartner aufgenommen. Der SHK-Verband setzt damit den stetigen Ausbau des Lieferantenportfolios weiter fort.

Tado ist ein Hersteller für Thermostate made in Germany. Das Unternehmen mit Sitz in München setzt sich für praktische, einfach bedienbare Lösungen ein, mit denen Endkunden ihr Zuhause noch energieeffizienter Heizen. Die smarten Thermostate lassen sich bequem per App steuern – individuell für jeden Raum. Die Installation ist für SHK-Handwerker ebenso einfach und mit 95% aller Heizungssysteme kompatibel. GARANT Bad + Haus Mitglieder profitieren von exklusiven Vorteilen, attraktiven Prämien und der 5-Jahres-Garantie.

Als zuverlässiger Partner von Industrie und Fachhandwerk ist Calpeda als Spezialist für Pumpentechnik nun auch im Lieferantenportfolio von GARANT Bad + Haus vertreten. Der Hersteller widmet sich seit über 60 Jahren der Entwicklung und Industrialisierung von Pumpensystemen. Für Wasserversorgung, Druckerhöhung und Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik stellt Calpeda jeweils die passenden Systeme zur Verfügung. Von der Kreiselpumpe über Kondensatpumpen oder Tauchmotorpumpen bis zu Sonderlösungen für Industrieprozesse ist mit Calpeda alles möglich. Für die angeschlossenen SHK-Fachhandwerksbetriebe bei GARANT Bad + Haus gibt es bei Calpeda Sonderkonditionen.